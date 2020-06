Brasil permanece en alerta ante la nube de langostas que pasa por Argentina

El Gobierno de Brasil informó este miércoles de que permanece en situación de alerta ante la posible llegada de la nube de langostas que avanza por Argentina rumbo al sur de ese país vecino, en dirección a Uruguay, según la previsión inicial.

El Ministerio de Agricultura indicó en un comunicado que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la región sur de Brasil, es poco probable que los insectos se adentren en territorio brasileño.

Sin embargo, afirmó que trabaja en estrategias y medidas de control para el caso de que haya un cambio repentino en las previsiones climáticas que favorezca la llegada a su país de la plaga.

Según el ministerio brasileño, la formación de nubes de langostas ha ocurrido de manera relativamente frecuente desde 2015 en países vecinos como Bolivia, Paraguay y Argentina.

La actual entró a Argentina a finales de mayo procedente de Paraguay y, según el Gobierno brasileño, está compuesta por langostas Schistocerca cancellata.

Esta especie provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron en la región sur de Brasil y afectaron a los estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Minas Gerais.

En su día provocaron grandes pérdidas, especialmente a los cultivadores de arroz, y ahora, señala el Ministerio de Agricultura, langostas de este tipo han vuelto a causar daños en Bolivia, Paraguay y Argentina.

Entre los factores que pueden estar detrás de la proliferación de estos insectos figuran desde climáticos (temperatura, humedad relativa del aire, dinámica de los vientos), hasta el número de predadores, parásitos o enfermedades.

Según las autoridades argentinas, que vigilan la plaga prácticamente minuto a minuto, estas nubes de langostas pueden recorrer 150 kilómetros en un solo día, aunque depende de la temperatura, pues si es baja su movimiento tiende a reducirse.

La alerta por este fenómeno coincide además con la crisis del nuevo coronavirus, que en Brasil deja ya cerca de 54.000 muertes y 1,2 millones de contagios, y continúa en plena propagación por el país, según el último boletín del Ministerio de Salud.

Brasil es el país de Latinoamérica más castigado por la pandemia de COVID-19 y el segundo del mundo con mayor número de fallecidos y contagios después de Estados Unidos.