Descubren cerca de Stonehenge la mayor estructura prehistórica de Gran Bretaña

El descubrimiento de 20 fosos alineados como si fuesen parte de un círculo de dos kilómetros de diámetro ha creado un nuevo foco de investigación sobre las construcciones del complejo de Stonehenge, el más significativo monumento megalítico de Inglaterra. Sería por tamaño la mayor construcción prehistórica de Reino Unido, pero no se sabe a ciencia cierta para qué servía.

Un grupo de académicos de universidades escocesas, galesas e inglesas, lideradas por el profesor de Arqueología en la Universidad de Bradford, Vincent Gaffney, y con participación de técnicos del instituto vienés Ludwig Boltzmann de Prospección y Arqueología Virtual, han publicado la documentación de su investigación en Internet Archeology.

La búsqueda comenzó con el deseo de encontrar una interpretación adecuada a las "anomalías de Durrington". Se habían detectado variaciones extrañas en mediciones con gradiómetro del relieve de fosos supuestamente formados por condensaciones de rocío. Durrington es un pueblo de la planicie de Salisbury, al nordeste del crómlech de Stonehenge, y allí se descubrió en 2015 otro círculo de piedras.

El descubrimiento de una estructura incompleta de piedras alineadas como contorno de un montículo también incompleto y circular ha sido bautizado como los Muros de Durrington (Durrington Walls) y fue una adición significativa al complejo de rocas, fosos, bancos. que han convertido a Stonehenge en un lugar de fascinación e investigación sobre los habitantes remotos de la región.

Las investigaciones sobre los fosos han llevado a la eliminación de la idea de que se trata de honduras naturales junto al cauce del río Avon. Aunque los arqueólogos afirman en su documento que no están seguros de que todos tengan la misma profundidad, tienen en sus mediciones actuales cinco metros. Han de investigar también más sobre lo que contienen.

Sería la construcción de su tipo de mayores dimensiones en Reino Unido. El círculo no está completo, pero su atractivo no es solo su tamaño. La pauta es concéntrica con la circunferencia de los Muros de Durrington y está alineada con el cercado de Larkhill, otra estructura vecina, descubierta en 2016 y datada entre el 3.750 y el 3.650 a. C., seiscientos años más antigua que Stonehenge.

El crómlech central del complejo, tal como es conocido hoy, se ha convertido en una referencia cultural por su espectacularidad y su papel de guía en las celebraciones del solsticio, también el pasado fin de semana. Se cree que fue un lugar con trascendencia espiritual. Se han encontrado restos que llevan a pensar que fueron allí enterrados miembros de la casta aristocrática.

La emergencia de nuevas estructuras en las dos últimas décadas obliga ahora a encajar las piezas del complejo, que se extiende entre Amesbury, Durrington y Larkhill, pequeñas poblaciones de la planicie del sur de Inglaterra que viven de la agricultura o del turismo. Los descubridores del gran círculo de fosos han utilizado mediciones magnéticas, radar que penetra la tierra y otras tecnologías avanzadas.