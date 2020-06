Lambán sobre el concejal del PP que insultó a Iglesias: "No debería estar en la política activa"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el concejal del PP en Novallas (Zaragoza) que insultó al vicepresidente Pablo Iglesias en redes sociales no debería estar "en política activa".

Lambán ha hecho referencia a las ofensas del concejal de Novallas (Zaragoza) y consejero comarcal de Tarazona y el Moncayo, Eloy Valero, en las redes sociales contra el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, el diputado de Podemos al Congreso, Pablo Echenique, y las militantes del partido morado: "Una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa".

Así de tajante se ha mostrado al ser preguntado por los medios de comunicación por este asunto en un acto en la localidad zaragozana de Ateca. Ante la posibilidad de que se pida la dimisión de Valero en el consejo comarcal que se celebra este jueves, Lambán ha dicho que, normalmente tiene "por norma" no opinar sobre "lo que se hace y se decide en los ámbitos comarcales, provinciales o locales".

No obstante ha asegurado lo siguiente: "He visto esos mensajes en redes sociales y me parecen absolutamente estremecedores, yo entiendo que una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa ni un minuto más y no sé si en otras actividades de la vida".