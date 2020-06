LeBron James promueve el voto negro anti-Trump

La estrella de la NBA LeBron James ha contactado con otros jugadores de la liga y con protagonistas del mundo del espectáculo para impulsar una nueva plataforma que promueva el voto negro en Estados Unidos, a raíz de las protestas por todo el país tras el homicidio de George Floyd a manos de un policía.

Aunque no es extraño el vínculo entre deportistas y política (en España tenemos los ejemplos de Ruth Beitia, María José Rienda o de la propia Teresa Perales a nivel local), la iniciativa emprendida por LeBron ha sorprendido a los analistas de la Casa Blanca, que consideran que el voto negro puede avivar la campaña de Joe Biden y poner en serios aprietos la de Trump. El demócrata, además, parece que jugará la baza de incorporar como número dos a una mujer afroamericana, en un hábil gesto con el que intentaría atraer hacia las urnas a los manifestantes. La llama que prendió en Mineápolis se ha extendido por todo el planeta e, incluso, ha llegado a tierras aragonesas en las que se han vivido protestas por la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Incluso el escolta del Casademont Zaragoza, Dylan Ennis, fue requerido hace pocos días por Televisión Española para narrar sus experiencias en torno al racismo tanto en su tierra de origen como en su periplo viajero por distintos equipos de Europa.

Dylan Ennis: "He tenido experiencias (racistas), pero nada como lo que estamos viendo en América ahora mismo" https://t.co/bXWLZgHwOo — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 7, 2020

Lebron James ha decidido dar un paso adelante, justo cuando se está emitiendo un documental sobre la vida de Michael Jordan, al que se le acusa de no haber asumido suficientes riesgos políticos en la defensa de sus ideales. "Debido a todo lo que está sucediendo, la gente finalmente comienza a escucharnos, sentimos que finalmente estamos poniendo un pie en la puerta. Depende de nosotros durante cuánto tiempo. No lo sabemos. Pero sentimos que estamos recibiendo oídos y atención, y que este es el momento para que finalmente marquemos la diferencia", dijo el jugador de baloncesto, en una proclama que fue recogida por 'The New York Times'.

El grupo se llamará 'Más que un Voto', derivado del lema 'Más que un Deportista' que acompaña a la plataforma de medios digitales de James, llamada 'Uninterrupted'. El lunes, la estrella de Los Angeles Lakers habló por teléfono con varios deportistas para discutir la idea. Entre ellos estaban los exjugadores de la NBA Steven Jackson (amigo de George Floyd), Kendrick Perkins, Udonis Haslem y Jalen Rose; los jugadores de la WNBA Skylar Diggins-Smith y Chiney Ogwumike; los jugadores de la NBA Draymond Green, Eric Bledsoe y Trae Young; y el jugador de la NFL Alvin Kamara. También planean unirse a la iniciativa el comediante Kevin Hart y el rapero Bun B.

En España ha habido muchas iniciativas políticas de deportistas, pero más a nivel indivisual y no formando un colectivo o una plataforma semejantes (acaso ha sido el mundo del espectáculo y el cine quienes más han mostrado sus simpatías electorales). Recordado es que Rafa Nadal llegó a pedir elecciones tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy o que Pep Guardiola es todo un adalid de la causa soberanista. Prolíficos han sido también los exentrenadores y seleccionadores de baloncesto, pues Javier Imbroda ocupa ahora un puesto por Ciudadanos en el parlamento andaluz y Pepu Hernándes optó como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.

De vuelta a Estados Unidos, Lebron se ha comprometido a asumir la inversión inicial para lanzar la plataforma, en la que también involucrará a su socio comercial Maverick Carter, el ejecutivo de la industria musical Jimmy Iovine y el asesor de inversiones del jugador, Paul Wachter. En el grupo también figura Addisu Demissie, quien está asesorando la campaña presidencial de Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca.

La nueva plataforma quiere apuntar a estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Georgia y Texas para luchar contra la represión de los votantes. Además, también planea trabajar con grupos de derechos de voto ya existentes como 'Fair Fight', que fue iniciado por la política de Georgia Stacey Abrams, y 'When We All Vote', que fue lanzado por la exprimera dama Michelle Obama.