"La covid se está cebando de verdad en América Latina"

A ocho mil kilómetros de Zaragoza, en Miami (Florida), también gravita el coronavirus. Desde la Costa Este de Estados Unidos, el joven consultor político zaragozano Manuel Zalba audita la incidencia de la covid en América.

Aunque suene a protocolario, ¿qué tal se encuentra en Miami?

Con unas ganas locas de viajar a Zaragoza para abrazar a mi padre (José Ángel) y a mi madre (Celia), a toda mi familia, a mis amigos. Estuve para Navidades y esperaba haber vuelto en primavera, pero con el coronavirus no ha podido ser posible.

¿En qué fase se hallan en Estados Unidos?

En Miami hemos estado durante todo el confinamiento en una fase similar a la llamada fase 2 en España. Aquí se ha podido salir a la calle siempre. El confinamiento no ha sido tan estricto como en España. En Estados Unidos, la libertad de movimientos es complicado que la restrinjan, pues está protegida por la Constitución. La incidencia ha sido menor que en Nueva York, por ejemplo. Eso sí, los vuelos los han reducido drásticamente. Por eso no he regresado todavía a Zaragoza.

La política de Trump ha sido cuestionada durante el coronavirus...

La pandemia de la covid es global. Estados Unidos es un país muy bien comunicado. La alta incidencia en Nueva York, entre otras razones, obedece a su extraordinario tráfico aéreo. A Trump se le cuestiona con y sin coronavirus, pero conviene recordar también que Estados Unidos estaba atravesando antes de la covid por el mayor periodo de prosperidad de los últimos cincuenta años. El estado de Florida es un bastión republicano. Los hispanos huidos de Cuba, por ejemplo, votaron a Trump. Yo asistí a la presentación de la campaña de Marco Rubio.

Hay elecciones en noviembre. ¿El virus puede condicionar el voto?

Dicen que Biden está creciendo… Pero Trump, desde luego, sigue teniendo opciones.

Jóvenes zaragozanos como Yago de Marta, Carlos Guitiérrez o usted mismo disfrutan de un elevado estatus en la consultoria política en América. ¿Cómo lo han logrado?

Con mucho esfuerzo y perdiendo el miedo a cruzar el Atlántico.

Usted se encuentra entre dos focos de la pandemia, como Estados Unidos y América Latina.

Miami cuenta con una posición estratégica, una ubicación geopolítica privilegiada. Respecto al coronavirus, hay que contextualizar los datos. Toda referencia sobre Estados Unidos debe considerar la premisa de que la población es de 300 millones de habitantes. Y también, que cuenta con un sistema sanitario mucho más sólido que América Latina. La covid se está cebando de verdad en América Latina.

¿Qué perspectiva divisa del río Grande hacia abajo?

Muy complicada. En algunos países, incluso dramática. Coordino la Red Iberoamericana Líder, fomentando la defensa de los valores democráticos. El coronavirus representa un problema añadido. En Ecuador, en Perú, en Centroamérica, tienen que trabajar todos los días, viven al día. Así es complicado realizar un confinamiento, además del lastre que supone un sistema sanitario precario. Nada que ver ni con Estados Unidos ni con España.

España evoluciona de forma paulatina.

Quizá se reaccionó tarde. Había que haber actuado antes del 8-M. Hay cargos, como Fernando Simón, que han asumido un protagonismo desmesurado. Por ejemplo, el Fernando Simón de Estados Unidos, Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, aparece muchísimo menos en los medios. Y ojo, nada tengo contra Fernando Simón, pues incluso fui al mismo colegio que él en Zaragoza, Montearagón.

Zaragoza siempre está presente en su memoria…

Por supuesto. A ver si nos vemos pronto y celebramos que la pesadilla del coronavirus ha acabado. Si fuera con el ascenso del Real Zaragoza a Primera, mejor todavía.