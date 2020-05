La OMS avisa contra los recortes de los presupuestos sanitarios en Europa a raíz del virus

Los países europeos deberían evitar recortar sus presupuestos de salud al entrar en recesión económica tras la pandemia de coronavirus, ha instado este jueves Hans Kluge, jefe de la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Copenhague.

"En la OMS nos preocupa que los países respondan a esta crisis de la misma manera que lo hicieron ante la recesión hace 10 años -ha señalado Kluge-. Entre 2008 y 2013, el gasto público en salud por persona se redujo en alrededor de la mitad de los países de nuestra región".

Según la OMS, las necesidades sanitarias no satisfechas aumentaron durante ese período en 19 de los 28 países de la UE. Kluge ha subrayado en la reunión informativa semanal en línea que el Covid-19 ha afectado a "personas vulnerables", entre ellas las que trabajan en el sector no estructurado, los pobres y las madres solteras.

Sin embargo, hubo ejemplos de la forma en que los países y las comunidades han ayudado a aliviar los problemas. En este sentido, ha mencionado los programas de asistencia para el alquiler de viviendas para personas sin hogar en España, y la forma en que las organizaciones de voluntarios de Serbia han ayudado a los niños romaníes con la enseñanza a distancia.

En la región europea de la OMS, que agrupa a 53 países, se han registrado 2 millones de casos, es decir, el 38% del total mundial. Además, la región fue responsable de la mitad de las muertes de Covid-19 a nivel mundial, lo que se traduce en más de 175.000 muertes, ha apuntado. España, Italia, Gran Bretaña y Francia han sido responsables del 72% de todas las muertes por Covid-19 en la región europea de la OMS.

En este sentido, y respecto al levantamiento que están realizando varios países de Europa de las medidas impuestas para detener al coronavirus, Kluge ha recordado que "no hay economía sin personas" y que, por tanto, "no puede haber una recuperación económica" si la transmisión del virus no está "bajo control".

"Controlar el virus y la recuperación económica van de la mano. El Covid-19 afecta a todos, pero a algunos más que a otros por lo que no podemos permitirnos dejar a nadie atrás. Podemos reconstruir una economía diferente que sea más igualitaria e inclusiva", ha dicho el dirigente de la OMS.

Los países no pueden responder como hace diez años

Dicho esto, Kluge ha avisado de que Europa está entrando en una recesión económica y que, incluso, se prevé que la producción económica colapse en el primer semestre de 2020, si bien ha comentado que, suponiendo que el virus esté controlado, la economía se recuperará.

"En la OMS nos preocupa que los países respondan a esta crisis de la misma manera que lo hicieron con la recesión hace 10 años. Muchos países de Europa respondieron a esa crisis recortando el gasto público en salud. Entre 2008 y 2013, el gasto público en salud por persona cayó en aproximadamente la mitad de los países de nuestra Región. Esos recortes impidieron que muchas personas tuvieran acceso a la atención médica que necesitaban", ha recalcado.

Y es que, tal y como ha explicado, la necesidad insatisfecha de atención médica aumentó en 19 de los 28 países de la UE, afectando a 3 millones más de personas en 2013 que en 2008. Además, hasta el 9 por ciento de los hogares fueron empujados a la pobreza como resultado de tener que pagar de su bolsillo los cuidados sanitarios.

Por ello, Kluge ha asegurado que la prioridad debe ser invertir en salud y en protección social. "Invertir en salud y protección social, especialmente cuando la economía es inestable, es la marca de la acción política responsable", ha recalcado.

Por otra parte, el jefe de la OMS en Europa ha comentado que las personas pobres, las madres solteras y los desempleados se han vuelto aún "más vulnerables" como consecuencia de la pandemia del Covid-19, si bien ha felicitado que en las últimas semanas hayan surgido iniciativas para reforzar el tejido social y apoyar la salud.

De hecho, ha puesto como ejemplo a España, donde se han introducido programas de asistencia de alquiler para personas sin hogar y se están introduciendo políticas de seguridad de ingresos más sustantivas. "El Covid-19 ha resaltado una verdad fundamental: cuando uno de nosotros carece de salud y atención, todos estamos en riesgo. Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo", ha alertado.

Finalmente, Kluge ha pedido trabajar para garantizar la creación de una economía de bienestar, en la cual las personas están en el centro, se protege a los trabajadores que están en primera línea, contribuye a mejorar el medioambiente y la sostenibilidad ambiental, y en la que la salud pública es vista como un motor de empleo, especialmente para los jóvenes.