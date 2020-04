Europa se la juega en la desescalada

Europa afrontará durante los próximos dos meses una nueva partida de ajedrez contra el coronavirus. El inicio de estrategias de desescalada en 21 países -la mitad de los 44 del continente- se antoja como el paso que marcará el comienzo hacia una «nueva normalidad» social y económica o, por el contrario, el regreso a las cuarentenas, la enfermedad y el miedo si un error de previsión conduce a un rebrote de la pandemia.

Lo dejó claro este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos responsables afirman estar "muy atentos" a los procesos de desconfinamiento puestos en marcha , sobre todo en los países nórdicos, o que lo harán entre mañana y el lunes en algunos de los territorios más devastados. La OMS pidió "la máxima cautela" a los Gobiernos y que no tengan reparos en endurecer las restricciones a la mínima señal de un aumento de los contagios.

"Hay que seguir alerta", advirtó el director regional de la organización, Hans Kluge, quien recordó que "la situación en Europa sigue siendo grave". Todavía las muertes diarias se cuentan por miles. Mientras Kluge hablaba, desde la sede central de la OMS revelaban que, según el último recuento, el planeta ha rebasado ya los tres millones de contagios y el número de fallecidos supera los 227.000.

Y en esa tragedia infinita, el Viejo Continente, el que ahora busca salir a flote, tiene un peso fundamental. Casi la mitad de las infecciones se localizan aquí -incluso rebasa en 200.000 casos a América- y en letalidad suma 129.000 muertes. Un detalle nada baladí: cinco de los seis países que han sido en algún momento el epicentro de la pesadilla encaran ya el camino hacia la luz. Son España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, que la próxima semana decidirá si afloja las limitaciones. El sexto es Estados Unidos, donde la polémica por el uso de camiones de mudanzas para guardar durante días los cadáveres a las puertas de las funerarias colapsadas de Nueva York dibuja aún una atroz imagen de la auténtica dimensión del drama.

Los 21 países europeos que han comenzado a aflojar el nudo en un proceso que se alargará hasta julio "deben permanecer en vigilancia y dispuestos a tomar otras medidas si es necesario, ya que este virus no perdona", recordó Kluge. Y añadió que otros once Gobiernos también preparan sus desescaladas, lo que supondrá que este verano la mayoría de Europa ya no se limitará a ver las cuatro paredes de sus casas. En ese sentido, la OMS recomendó a todos los países que diseñen "circuitos duales" en sus hospitales para poder tratar los nuevos contagios y mantener la asistencia tradicional, sin que ambos servicios entren en contacto en las consultas y las UCI.

El brote se mueve

La OMS, criticada por su gestión al comienzo del síndrome, es un detective del virus. Ha trazado un itinerario bastante preciso de sus movimientos. Y el resultado es que la oleada de la covid-19 se ha ido estabilizando en la zona occidental, pero avanza por el este. A diferencia de la UE, en Rusia, Ucrania o Bielorrusia no se ha llegado todavía al pico definitivo. El coronavirus tampoco viaja solo en horizontal.

A los expertos les llaman también la atención las curvas de Turquía, en claro ascenso con 118.000 casos, y Brasil. Aunque este último país declara unos 72.000 positivos, un estudio sugería este jueves que en número real de infecciones rebasaría el millón, con Sao Paulo en el ojo del huracán. Su presidente, que ha cuestionado en repetidas ocasiones los confinamientos o las distancias de seguridad, replicó de inmediato y, por calificarlo de alguna manera, de una forma peculiar: Jair Bolsonaro acusó a la OMS de alentar la masturbación y la homosexualidad en los niños, y se preguntó si esta es la institución adecuada para manejar la epidemia.

No es el tipo de críticas que el comité de emergencia de la OMS tenía previsto tratar el jueves en su segunda reunión desde la declaración de la emergencia sanitaria internacional el 30 de enero. Su propósito consistía en afinar nuevos planes sanitarios ajustados a los desconfinamientos, responder a las quejas de distintos Gobiernos -especialmente el de EE UU, pero también el británico y francés- por su gestión y analizar la situación de la propia organización tras la suspensión de la aportación de fondos por parte de la Casa Blanca a causa de un supuesto favoritismo a China, en palabras de Trump. Este viernes, su director general informará de todo ello en Ginebra.

En su favor, la asamblea coincidió con la difusión de un informe de los propios servicios de Inteligencia de EE UU, que certifica que el coronavirus de la Covid-19 "no fue creado por el hombre o modificado genéticamente". Aunque dicho departamento aún estudia si el brote "comenzó por un contacto con animales infectados o fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan".

China rechaza una investigación "politizada" sobre el origen del brote

Las autoridades chinas anunciaron este jueves que no aceptarán una investigación sobre el origen del coronavirus, tal y como exigen Estados Unidos, Francia o Australia por citar tres países, al considerar que partiría de dos premisas tendenciosas: estaría "politizada" desde su origen y "presumiría la culpabilidad" del gigante asiático. Así lo comunicó el viceministro de Asuntos Exteriores, Le Yucheng, justo unas horas antes de que los servicios de inteligencia norteamericanos emitieran un comunicado donde se suman a la comunidad científica internacional y desdeñan que la covid-19 fuera un patógeno artificial creado en un laboratorio de Wuhan.

Le Yucheng explicó que en su Gobierno "apoyamos el intercambio entre científicos, pero nos oponemos a que se siente a China en el banquillo de los acusados sin ninguna prueba y con presunción de culpabilidad". En su opinión, no hay una "base" para realizar una investigación internacional y que ésta "solo contribuiría a estigmatizar a China".

La teoría del virus artificial se disparó a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hiciera eco de ella y repetidamente alimentara las sospechas de que pudo proceder, bien voluntaria o accidentalmente, del laboratorio de alta seguridad de Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia. Este jueves, cuando EE UU alcanzó la cifra de 70.000 fallecidos por el coronavirus, Trump volvió sobre el tema y se mostró convencido en una entrevista televisiva de que China busca "favorecer" al candidato demócrata Joe Biden, y que él "pierda las elecciones de noviembre", para así aflojar la presión de su gabinete sobre diversos intereses del gigante asiático.