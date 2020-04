Merkel se muestra dispuesta a contribuir "claramente más" al presupuesto de la UE

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este jueves que Alemania está dispuesta temporalmente a hacer aportes más elevados al presupuesto europeo para ayudar a los socios más afectados por la pandemia del coronavirus.

"Alemania está dispuesta, en el espíritu de la solidaridad y de forma temporal, a hacer contribuciones claramente más elevadas al presupuesto comunitario" para ayudar a los socios más afectados por el SARS-CoV-2, aseguró en una declaración de gobierno ante el Bundestag (cámara baja).

Merkel reiteró que emitir deuda común europea -como los coronabonos- implicaría reformar los tratados comunitarios y la ratificación de los parlamentos nacionales, una opción que tardaría mucho tiempo en poder ponerse en práctica, cuando la crisis de la COVID-19 requiere ayudas financieras urgentes. Por eso abogó por "instrumentos rápidos".

No se refirió a la propuesta española de crear un fondo europeo con deuda perpetua de 1,5 billones de euros, una iniciativa que pretende atraer a los socios más contrarios a los coronabonos y a su principal defensor, Italia.

La canciller advirtió de que la videoconferencia de esta tarde de los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE no cerrará todos los detalles de la respuesta comunitaria ni su alcance financiero, pero pretende sentar las bases del programa coyuntural comunitario.

Europa, afirmó Merkel, es una "comunidad de destino" y esta pandemia es el momento de demostrarlo. "Europa no es Europa si no se entiende como tal. Europa no es Europa si en un momento de emergencia no actúa de forma conjunta", subrayó la canciller.

Está por ver "cómo quiere ser Europa", algo que se evidenciará en la respuesta conjunta a la crisis del coronavirus.

"Lo que pasa en Europa es importante para nosotros", destacó la canciller, que repitió su mantra de que "a la larga a Alemania sólo le ira bien si a Europa le va bien", apelando, no sólo a la solidaridad, sino también al interés.

