EE. UU. abre la guerra mundial por los materiales para hacer test del virus

El peligro de desbordar los hospitales ha pasado. Nueva York, el epicentro mundial de la pandemia, sigue registrando 2.000 nuevas hospitalizaciones diarias por Covid-19, pero la curva ha dejado de crecer y las autoridades creen tener la capacidad para afrontar los casos que van llegando. Su gobernador, Andrew Cuomo, incluso ha ofrecido prestar respiradores al vecino estado de New Jersey, pero avisa de que "la nueva frontera son las pruebas". Ahí es donde empieza la siguiente batalla del coronavirus.

Hace dos semanas el mundo se pegaba por comprar respiradores, guantes y mascarillas. Ahora lo hará por los materiales para las pruebas de diagnóstico y de anticuerpos, que son la clave de la reapertura económica. "Igual que antes del 11-S no nos podíamos imaginar que tuviéramos que quitarnos los zapatos y el cinturón para entrar en un avión, ahora tenemos que incorporar nuevos hábitos en nuestras vidas", advirtió este viernes Cuomo.

Su homólogo de California ya había avisado de "una nueva normalidad" que obligará a medir la temperatura de la gente antes de entrar en un cine o a pasar la prueba de diagnóstico en el trabajo todas las semanas. ¿Cuántos bastoncillos y cuántos agentes reactivos harán falta para abastecer esa demanda de seguridad? EE. UU. ha realizado 3,3 millones de test a un ritmo medio de 145.000 diarios, lo que solo supone el 1% de la población, cuando los expertos consideran necesario realizar un mínimo de medio millón de test diarios.

Desabastecimiento

Aún con ese déficit, los laboratorios sufren ya el desabastecimiento de los materiales necesarios, desde bastoncillos especializados hasta químicos, paletas o indicadores. "Y todo eso viene de China, que ahora está recibiendo demanda de todos los países", explicó Cuomo. ¿Cómo diagnosticar regularmente a toda la población laboral para reabrir la economía sin miedo a que la epidemia vuelva a irse de las manos? "No tenemos capacidad para hacerlo sin el Gobierno federal", admitió.

Eso implica que los gobernadores de EE. UU. necesitan una vez más la ayuda de su presidente, Donald Trump. "No puedo negociar nuestra relación comercial con China, competir con otros países que buscan lo mismo, entrar en la cadena de abastecimiento internacional...", suplicó. "Lo último que queremos es repetir el caso de los respiradores, con todos los gobernadores pujando unos contra otros. Necesitamos que el Gobierno federal lidere esas adquisiciones y las reparta a los Estados que más lo necesiten. Solo tiene que mirar el mapa".

La víspera el presidente delegó el calendario de reapertura y las pruebas en los gobiernos estatales para que cada uno tome sus propias decisiones. Con eso se quita de encima la responsabilidad que se derive de un repunte de la epidemia, algo "inevitable" al reabrir el país, según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Pruebas de diagnóstico

Trump no quiere entrar en la tarea de las pruebas de diagnóstico o de anticuerpos porque "es demasiado complicado y difícil", dice Cuomo que le contestó. "¡Claro! ¡Por eso necesitamos que lo hagas!", replicó exasperado. El presidente piensa que ya ha hecho suficiente, pero el gobernador le recordó que la partida no ha terminado. "¿Qué pensarían los habitantes de Nueva York si les digo que ya he hecho suficiente y que me voy a Connecticut a pescar con mi familia?".

El presidente lo estaba viendo en directo, como le recordó una de las pocas periodistas presentes en la rueda de prensa, que le leyó el último tuit de Trump. "Cuomo debería pasar más tiempo 'haciendo' que 'quejándose'. Salir fuera y hacer el trabajo. ¡Deja de hablar! Te hemos construido miles de camas (de hospital) que no has usado". Le hizo falta abrir hilo para completar la perorata contra el gobernador demócrata de Nueva York, que había prometido no enfrentarse al presidente.

Pero el viernes Cuomo hizo una excepción "porque esto es demasiado importante". Tanto que sus siguientes doce minutos fueron repuestos sin interrupción a lo largo del día por varias cadenas de televisión, lo que debió de encolerizar más al presidente. "Y si me está viendo que apague la tele y se ponga él a trabajar, que le necesitamos", remató el gobernador.

La ridícula situación, con más de 34.500 muertos, se completó con una traca de tuits en los que Trump arengaba a los ciudadanos de varios Estados -con gobernadores demócratas- que serán clave en las elecciones a rebelarse contra la orden de confinamiento. "¡Libérate Virginia y salva tu gran 2ª enmienda que está bajo asedio! ¡Libérate Michigan! ¡Libérate Minnesota!". La 2ª enmienda constitucional garantiza el derecho a portar armas y es la Biblia de las milicias federalistas que se preparan para combatir al Gobierno. La incitación de Trump era, de facto, una llamada a las armas. Una muestra más de que no tendrá escrúpulos en la guerra por la reelección.

