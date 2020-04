Bolsonaro nombra a un oncólogo como ministro de Salud en plena pandemia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves como nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, tras destituir al médico Luiz Henrique Mandetta, defensor del aislamiento social frente a la COVID-19, que el mandatario censura. "Fue un divorcio consensuado", dijo el líder de la ultraderecha brasileña en una declaración en la que confirmó el nombramiento de Teich y la destitución de Mandetta, firme defensor de medidas de reclusión social para frenar la pandemia, apoyadas por la mayoría de la población pese a la condena directa del mandatario.

"Lo que conversé con el doctor Nelson es que gradualmente tenemos que abrir el país" y ponerle fin a las cuarentenas adoptadas por la mayoría de los gobernadores y alcaldes, dentro de sus atribuciones constitucionales, declaró Bolsonaro, acompañado por Teich.

Bolsonaro volvió a criticar "el clima de terror que se instaló en la sociedad", y aseguró que eso "no es bueno" porque "una persona que vive bajo tensión y en un clima de histeria está más propensa a adquirir nuevas enfermedades".

También dijo entender "la gravedad de la situación", subrayó que "nadie quiere que se pierden vidas" y enfatizó que "cuando se habla de salud no se puede dejar de hablar de empleo", cuyo mantenimiento es una de sus principales obsesiones en medio de la pandemia. Según Bolsonaro, "una persona desempleada estará más propensa a sufrir problemas de salud" y "un paciente que tiene dos enfermedades no puede abandonar una y tratar solamente la otra porque al final puede perder la vida".

En ese marco, aseguró que la "defensa de la vida y del empleo" deben ir juntas, e insistió en su rechazo a las cuarentenas u otras medidas de aislamiento social para contener la pandemia, que hasta hoy ha dejado 1.924 muertos y 30.425 casos confirmados en Brasil. Bolsonaro sostuvo que "junto con el virus vino una máquina de moler empleos" que perjudica especialmente a "los más necesitados" y que ya ha dejado sin trabajo "a los informales, que con cerca de 38 millones" en Brasil.

En su declaración, dijo que los gobernadores y alcaldes que han restringido la circulación de personas serán "responsables" por sus "excesos" y garantizó que, en su condición de jefe de Estado, "jamás" cercenará "el derecho de los ciudadanos a ir y venir".

En una breve declaración ya en su condición de ministro, Teich no aclaró su posición sobre las medidas de restricción, que ha apoyado en artículos escritos en las últimas semanas, pero sí subrayó que la salud y la economía "no compiten" entre sí. "Son complementarias", declaró el nuevo ministro, un reconocido oncólogo que ha desarrollado toda su vida profesional en el sector privado de la salud y no tiene experiencia alguna en la política o la administración pública.