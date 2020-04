Italia supera los 20.000 muertos y roza los 160.000 casos

Italia ha superado este lunes los 20.000 fallecidos tras sumar en las últimas 24 horas otras 566 víctimas mortales mientras que el total de casos se ha quedado rozando los 160.000, según los datos anunciados por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. Según ha informado, en el último día ha habido 1.363 casos adicionales, hasta un total de 159.516, mientras que los 566 fallecidos suponen un aumento con respecto al dato del día anterior, cuando hubo solo 431 muertos, y sitúan el total en 20.465.

Borrelli ha destacado que continúa la disminución de los pacientes hospitalizados, con 28.023, si bien con respecto al día anterior hay 176 más, mientras que los ingresados en cuidados intensivos son 3.260, 83 menos. El 70 por ciento, es decir, 72.333 personas se encuentran en sus casas con síntomas leves o asintomáticas.

En lo que se refiere a los pacientes que han superado la enfermedad, otros 1.224 han recibido el alta, por lo que 35.425 personas han superado ya el Covid-19 en Italia desde que comenzó la pandemia.

Durante la rueda de prensa, Giovanni Rezza, director de enfermedades infecciosas del Instituto Superior de Sanidad (ISS) y miembro del comité científico-técnico que asesora al Gobierno, ha recalcado que "todavía estamos en fase 1" aunque hay "señales positivas".

"La cifra de muertos es aún elevada", ha destacado, adelantando que este dato será el último en disminuir porque "el tiempo que va entre el contagio y el deceso es más largo que el que va entre el contagio y el diagnóstico". Aunque los más de 500 muertos sigue siendo una cifra "triste y dramática", no son los mil que había hace unos días, ha resaltado.

Rezza ha explicado que sigue habiendo casos pese a que ya hace un mes que se impuso el confinamiento porque normalmente se tarda unos 20 días entre el contagio y la notificación, lo que permite por ejemplo que haya contagios intrafamiliares, si bien ha confiado en que el hecho de que ahora se estén realizando más pruebas acorte estos plazos y reduzca por tanto los contagios, al tiempo que ha prevenido que "los casos disminuirán pero el virus seguirá circulando".

En las últimas 24 horas 566 personas han perdido la vida por la COVID-19

Por otra parte, la ministra de Transporte, Paola De Micheli, ha dado algunas pistas sobre cómo serán las cosas una vez se inicie la llamada 'fase 2' con el levantamiento de algunas restricciones, algo que en el caso de Italia no se espera que ocurra hasta el inicio de mayo, ya que las actuales restricciones van a ser ratificadas, aunque con algunos cambios.

Más información Indonesia saca fantasmas a las calles para que los vecinos no rompan la cuarentena

"Deberemos imaginarnos una sociedad en la que no todos van y vuelven al trabajo a la misma hora, con horarios flexibles, sobre todo en las oficinas públicas", ha comentado en una entrevista en Radio1, si bien no ha entrado en más detalles sobre si en los autobuses, por ejemplo, se limitarán las plazas a solo las sentadas. "No hemos llegado a este nivel de profundidad", ha replicado.

Donde ya van a comenzar a relajarse algunas medidas es en Véneto, una de las regiones más golpeadas inicialmente pero que consiguió contener los contagios. Así, el presidente regional, Luca Zaia, ha anunciado que se permitirá realizar actividades motoras en solitario y sin el límite de 200 metros actual, pero siempre en las proximidades del domicilio.

Además, ha insistido en que solo está permitido salir de casa acompañado en caso de "discapacitados o menores de 14 años" y "respetando siempre el distanciamiento social". "Está prohibido salir a quien presenta más de 37,5 grados de temperatura", ha advertido, alertando de que "si te para la Policía y tienes fiebre es un delito".

Entretanto, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, ha confiado en que "pronto" comenzará un descenso más marcado en las cifras. "Hemos registrado un periodo de descenso moderado pero estoy convencido de que comenzará un descenso más intenso, más violento y vertical y que se interrumpirá el contagio", ha sostenido en declaraciones a una emisora local.

Por otra parte, el Ministerio de Interior ha informado este lunes de que se han realizado más de 270.000 controles -213.500 a personas y más de 60.000 a actividades- durante la Semana Santa por incumplimiento de las medidas restrictivas, de los que 13.756 han terminado en sanciones, en el caso de personas, y 121 en el de negocios.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.