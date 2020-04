¿Cómo afrontan otros países el confinamiento?

2

Portugal; no descarta dos o tres meses de reclusión

Portugal registra ya 187 muertos y 8.251 contagiados por coronavirus, un incremento del 16,8% y el 10,8 %, respectivamente, mientras el Gobierno empieza a mentalizar a la población para que se prepare a un prórroga del aislamiento, que puede durar incluso tres meses. El estado de alarma comenzó el pasado 19 de marzo y tenía previsto concluir mañana, 2 de abril, pero con toda probabilidad será extendido por otras dos semanas. "Es fundamental hacer todos un esfuerzo para que las empresas no cierren, para que los empleos no sean destruidos incluso con bajada de ingresos, para que los ingresos no bajen al mínimo y para que podamos llegar lo mejor posible al final de este túnel, y que este túnel no dure más de dos o tres meses, pero esa es una esperanza que yo no puedo infundir", ha dicho este miércoles el primer ministro, Antonio Costa.