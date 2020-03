Sony renuncia a estrenar películas en verano y aplaza "Ghostbusters" y "Morbius"

La compañía continúa la oleada de cancelaciones en el calendario de 2020, que ya ha visto postergadas las presentaciones de "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan", "Black Widow" o "Wonder Woman 1984",