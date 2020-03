El director del hospital para coronavirus de Moscú da positivo días después de recibir a Putin

El director del principal hospital de la zona de Moscú para enfermos de coronavirus, Denis Protsenko, ha revelado este martes que él también se ha contagiado, días después de recibir la visita en el centro del presidente ruso, Vladimir Putin, a quien estrechó la mano.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Protsenko ha confirmado el contagio y que se encuentra aislado en su despacho, desde el que sigue realizando a distancia su trabajo habitual, incluidas las consultas. "Espero que la inmunidad desarrollada durante este mes esté haciendo su trabajo", ha señalado, según la agencia Sputnik.

Putin visitó el hospital de Kommunarka, dirigido por Protsenko, la semana pasada. El servicio de prensa del Kremlin difundió entonces imágenes que muestran a ambos reunidos, paseando juntos por las instalaciones e incluso dándose un apretón de manos.

El portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov, ha reiterado que Putin se realiza las pruebas de forma periódica y que "todo está bien". Las autoridades rusas han confirmado hasta este martes más de 2.300 casos de coronavirus y 17 fallecidos, con Moscú como área más afectada por la pandemia.

Rusia castigará con hasta 3 años de prisión la difusión pública sin consecuencias fatales de noticias falsas sobre el nuevo cororonavirus, según una ley adoptada este martes por la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso.

Según la enmienda, quienes difundan noticias falsas serán sancionados con multas de entre 700.000 y 1,5 millones de rublos (unos 9.000 y 20.000 dólares, respectivamente) o con hasta 3 años de privación de libertad.

En caso de que esta acción conduzca a la muerte de una persona o a otras consecuencias graves la pena de prisión puede ser elevada a hasta 7 años.

"Es importante subrayar que se trata de la difusión a sabiendas de que es una información no fidedigna, es decir, cuando la persona es consciente de que la información no es fidedigna y, no obstante, la difunde como veraz", explicó el diputado Pável Krashenínnikov, uno de los autores del proyecto.

El legislador indicó que el problema de las noticias falsas en internet se ha agravado considerablemente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, al explicar la necesidad de sancionar penalmente a quienes las difunden de manera consciente.

"La información falsa se propaga a gran velocidad, provoca pánico, desorienta a los ciudadanos y obstaculizan las medidas que se adoptan en el país para impedir que empeore la situación", explicó.

Además, la Duma endureció las sanciones por incumplimiento de las normas sanitarias (cuarentenas).

En caso de que la infracción conduzca a la muerte de una persona está será castigada con una multa de hasta 2 millones de rublos (unos 26.000 dólares o 5 años de prisión, que se elevan a 7 en caso de que, como resultado del incumplimiento de las normas sanitarias, mueran dos o más personas.

En su sesión de hoy la Duma aprobó además en trámite de suma urgencia un proyecto de ley que permite al Gobierno decretar "régimen de emergencia" en todo el país, hasta ahora facultad exclusiva del jefe del Estado.

Según la iniciativa, presentada por el Gobierno el pasado día 26, el Gabinete de Ministros tendrá además facultades para coordinar el sistema estatal de prevención y liquidación de situaciones de emergencia, entre las cuales se incorpora la "propagación de enfermedades que representen peligro para los ciudadanos".

En caso de situación de emergencia o de amenaza de propagación de enfermedades peligrosas, el Gabinete de Ministros podrá limitar durante un período de hasta 90 días el comercio mayorista y minorista de una serie de fármacos, incluidos en una lista elaborada por el Gobierno.