EE. UU. ya es el país del mundo con más casos confirmados por covid-19

Estados Unidos tiene ya el mayor número de casos registrados de coronavirus, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y utilizados como referente en esta pandemia a nivel internacional, junto a los de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). En total, en el mundo hay ya más de 529.000 afectados por esta pandemia que continúa su expansión.

La estadística referida apunta que dentro de EE. UU ya se han contabilizado 83.507 contagios. No obstante, medios locales como 'The New York Times' situaban ese recuento en al menos 81.321 personas este jueves. El segundo país con más positivos por esta enfermedad es China, que pese a haber ralentizado sobremanera su crecimiento ya alcanza los 81.782, mientras que en Italia la cifra se encontraba en 80.589 tras mantener un fuerte incremento. El cuarto lugar es para España donde, según la última actuación de datos que el Gobierno hace cada día al mediodía, eran 56.188 casos, aunque desde el referido centro universitario se apuntaba a medianoche el número de 57.786. Alemania, con 43.938, ocupa el quinto puesto de la lista.

Diferentes hospitales estadounidenses han informado en las últimas horas que se encuentran cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus, Mientras tanto, el 40% de los 330 millones de habitantes del país está ya bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad.

100 fallecidos en Nueva York

Asimismo, al menos 1.178 personas han muerto de la covid-19 en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, lo que incluye 100 fallecimientos en el último día en la ciudad más afectada por el virus, Nueva York.

Si bien las muertes siguen siendo más altas en otros lugares -el país del mundo con más fallecidos sigue siendo Italia, con 8.215, seguida de España (4.365) según los datos del centro Johns Hopkins-, los expertos dicen que los nuevos números de infección muestran que muchos estadounidenses perderán la vida. Sin embargo, la verdadera cantidad de infecciones podría ser mucho mayor que la cifra oficial debido a la escasez de kits de pruebas.

El recuento oficial de casos de coronavirus en Estados Unidos proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que se han quedado atrás de los recuentos externos. El jueves por la noche, los CDC computaban todavía 68.440 casos, lejos de los más de 82.400 que apuntaba la referida universidad norteamericana.

