Italia vuelve a registrar un aumento en el número de muertos, con otros 743 fallecidos

Italia ha vuelto a registrar este martes un aumento en el número de víctimas mortales tras dos días consecutivos de descenso, tras sumar otros 743 fallecidos hasta un total de 6.820, según los datos anunciados por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

Los 743 muertos se quedan por debajo de la cifra récord registrada el sábado, cuando hubo 793 fallecidos, pero suponen un repunte con respecto a los 651 muertos del domingo y los 602 registrados el lunes, lo que había hecho pensar que se estuviera iniciando un declive.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se han contabilizado 3.612 personas contagiadas, confirmándose en este caso la tendencia a la baja de los dos últimos días --3.957 contagios el domingo y 3.780 el lunes--. En total, son ya más de 69.000 los casos confirmados de coronavirus en el país.

En lo que se refiere al número de pacientes que han superado el Covid-19, en el último día han sido 894, lo que sitúa el total en 8.326, según Borrelli. Actualmente hay 3.396 pacientes en cuidados intensivos y otros 21.937 hospitalizados, mientras que otros 28.697 enfermos están en sus casas.

Borrelli ha aclarado durante la rueda de prensa sus declaraciones a 'La Repubblica' en las que había apuntado que "el dato de un enfermo certificado por cada diez no registrados es creíble", lo que supondría que en Italia habría 600.000 casos.

Así, el jefe de Protección Civil ha subrayado que se refería a los "casos asintomáticos" si bien ha dejado claro que no ha dicho que fuera así. Según ha añadido, en su propio entorno tres de sus colaboradores han sido diagnosticados con coronavirus pero estaban asintomáticos.

Nuevos médicos a las regiones más afectadas

Por otra parte, el comisario extraordinario para la emergencia del coronavirus de Protección Civil, Domenico Arcuri, ha anunciado previamente que a partir de este miércoles llegarán a las regiones más afectadas por la pandemia 300 nuevos médicos.

"Los médicos son la categoría que etá viviendo en su propia piel esta emergencia, también en coste de vidas", ha subrayado, adelantando que también se enviará a 500 enfermeros, según informa la cadena pública RAI. Además, ha anunciado que Italia importará desde el próximo domingo 8 millones de mascarillas de China.

Lombardía se mantiene como la región más golpeada, con 30.703 casos y 4.178 muertos, seguida por Emilia Romaña, con 9.254 casos y 985 fallecidos, y Véneto, con 5.948 casos y 226 muertos. En Lazio, donde está Roma, hay ya 1.728 casos y 80 fallecidos.

Entretanto, la región de Lombardía ha sufrido un nuevo revés en su lucha contra la pandemia ya que Guido Bertolaso, a quien la semana pasada el presidente regional puso al frente de la tarea de construir un hospital de campaña en la Feria de Milán, ha anunciado que tiene Covid-19.

"Cuando acepté este encargo sabía cuáles eran los riesgos a los que me enfrentaba, pero no podía no responder a la llamada de mi país", ha explicado en un mensaje en Facebook. Bertolaso ha explicado que tiene algo de fiebre y que está en aislamiento, igual que sus colaboradores, durante el periodo de cuarentena. "Venceré esta batalla", ha asegurado, prometiendo que seguirá con su trabajo para poner en marcha el hospital.

En otro orden de cosas, las asociaciones de operadores de gasolineras han anunciado este martes que las estaciones de servicio "comenzarán a cerrar a partir de la medianoche del miércoles en las autovías" y posteriormente "todas las demás". En un comunicado, han precisado que por sí mismos no pueden "ni asegurar el necesario nivel de seguridad sanitaria ni la sostenibilidad económica del servicio".