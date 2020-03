Toque de queda nocturno en varias ciudades francesas para franr el virus

El toque de queda nocturno que este fin de semana se ha impuesto en Niza y Perpiñán empieza a extenderse por otras ciudades francesas para intentar contener la epidemia de COVID-19. Mientras el Gobierno descarta por el momento aplicar esta medida a nivel nacional, localidades como Mulhouse, Montpellier o Nîmes se han sumado a este confinamiento estricto durante las horas nocturnas ante la progresión del coronavirus en Francia, que deja ya 860 fallecidos y casi 20.000 contagiados, más de 2.000 en reanimación.

Pero, con toque de queda o sin él, el país se prepara para alargar el confinamiento de los franceses más allá de las dos semanas previstas inicialmente. Lo llevan pidiendo desde hace días los médicos que batallan desde primera línea en hospitales ya saturados, y también desde los entornos científicos, donde se ha pedido un endurecimiento de las condiciones del encierro.

El ministro de Educación lo ha insinuado al asegurar que será difícil que las clases puedan retomarse antes del 4 de mayo. Y este lunes el presidente, Emmanuel Macron, lo dio a entender al advertir que tanto la Semana Santa, la Pascua judía como el inicio del Ramadán, que este año coinciden todas en abril, deberán celebrarse «sin aglomeraciones», es decir, sin público y de forma virtual.

El Gobierno espera aún las recomendaciones del comité científico que le asesora en la crisis del COVID-19, que deberá pronunciarse sobre la amplitud y duración de ese encierro, y que podría revisar ciertos permisos para salir a la calle, como el de hacer deporte. El primer ministro, Édouard Philippe, se disponía a firmar un decreto para aclarar las condiciones en las que se puede salir de casa y ordenar el cierre de los mercados alimentarios al aire libre.

No habrá, sin embargo, un confinamiento total "que podría tener repercusiones peores que la crisis sanitaria, con problemas de abastecimiento en los supermercados, disturbios, etc.", afirmó Macron en una reunión por videoconferencia con los representantes de los diferentes cultos religiosos, asociaciones laicas y masónicas. Alimentar a 70 millones de franceses haciendo repartos a domicilio solo sería posible "imponiendo un racionamiento", razonó el mandatario, y Francia no puede llegar a ese punto.

Medicamento antipalúdico

Pero si el presidente quiso consultar con las autoridades morales y religiosas del país no fue solo para pedir que las celebraciones de abril se realicen de manera virtual. Francia quiere empezar a preparar los espíritus para las duras semanas que se aproximan. Una "célula de escucha" va a ponerse en marcha para ayudar a las familias "que necesiten un apoyo moral o incluso espiritual, en función de la sensibilidad o las creencias de cada uno", a los que podrán referirles el personal médico y sanitario.

Francia dio también luz verde al uso de la cloroquina en los hospitales para tratar las formas graves de COVID-19. La cloroquina es un medicamento antipalúdico que, al parecer, ha dado buenos resultados en el tratamiento del coronavirus, aunque las autoridades sanitarias aún toman los resultados de los reducidos ensayos clínicos que se han realizado con prudencia. Pero, tras consultar al Alto Consejo de Salud Pública, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, autorizó su uso en hospitales para casos graves, bajo decisión colegiada y supervisión médica.

Desde hace varios días, especialmente después de que un médico infectólogo señaló que había tenido resultados muy positivos con este medicamento en el ensayo clínico que ha llevado en el hospital de Marsella, muchos franceses han puesto sus esperanzas en la cloroquina como panacea para acabar con la epidemia. Sin embargo, Véran se opuso a toda prescripción de este medicamento "a la población en general" ante la ausencia de datos que prueben su eficacia.