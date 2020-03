Trump defiende su decisión sobre Europa y no descarta limitaciones de viaje dentro de EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado este jueves imponer limitaciones de viaje dentro de Estados Unidos a algunos 'puntos calientes' del país, al tiempo que ha defendido su decisión de suspender los viajes desde la Europa continental.

En declaraciones desde el Despacho Oval, donde ha recibido al primer ministro irlandés, Leo Varadkar, Trump ha reconocido a preguntas de los periodistas que es una "posibilidad" el limitar los viajes dentro del país. "Si una zona se vuelve muy caliente (...) es lo correcto", ha sostenido.

El mandatario se ha referido por ejemplo al caso de New Rochelle, una localidad en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, donde se han registrado más de 100 casos. "New Rochelle es un 'punto caliente'", ha ilustrado, según informa la agencia de noticias Bloomberg.

En lo que se refiere a su decisión de suspender los viajes desde los 26 países de la zona Schengen sin previo aviso a los líderes europeos, ha sostenido que "teníamos que tomar una decisión y no queríamos que llevara tiempo".

Por otra parte, ha defendido que lo prioritario son las vidas de las personas y no los mercados. "No quiero que la gente se muera, eso es lo que estoy intentado", ha señalado. Las caídas en las bolsas, ha añadido, "no son importantes en comparación con la vida y la muerte". En este sentido, se ha mostrado convencido de que los mercados "se recuperarán".

