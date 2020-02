Una mujer china va al médico disfrazada de jirafa por miedo al coronavirus

El miedo es libre y cada cual hace lo que está en su mano para protegerse. Al menos, eso debió de pensar la mujer de la ciudad china de Luzhou (China) que asistió al médico disfrazada de jirafa para evitar contagiarse del coronavirus. La protagonista de esta curiosa historia, apellidada He, tuvo que tomar esas medidas tras no haber conseguido hacerse con alguna mascarilla, por lo que optó por esta medida para cubrirse el cuerpo entero con este disfraz inflable. En traje cerrado no entran virus, se diría a sí misma.

Tal y como publican algunos medios, entre ellos 20minutos, la mujer asistió al centro sanitario para recoger unos medicamentos para su padre, un paciente habitual antes de que estallara el brote del virus. Desde entonces, y para evitar que se contagien, su hija asumió las responsabilidades de hacer recados como este y así evitar que sus padres se contagien con el COVID-19.

Además, según señala Daily Mail, por esta misma razón, la mujer también pidió al médico que realizara una consulta virtual con su progenitor a través de una cámara web.