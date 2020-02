Palestina rompe el acuerdo de seguridad con Israel y Estados Unidos

Mahmoud Abás decidió responder al "acuerdo del siglo" presentado por Benjamín Netanyahu y Donald Trump con el anuncio de la "ruptura de relaciones y acuerdos". El presidente palestino informó por carta "a Israel y Estados Unidos de que no habrá ninguna relación con ellos, incluido el ámbito de la seguridad".

La presidencia palestina comunicó el envío de las misivas al primer ministro israelí y a la directora de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Gina Haspel. El gesto de rechazo palestino, con el que Abás ya ha amenazado en varias ocasiones desde 2015, pero sin llegar a dar el paso definitivo, se produjo en la sesión extraordinaria de la Liga Árabe que se celebró ayer para estudiar el plan de paz presentado el martes en la Casa Blanca.

Esta "coordinación de seguridad" se ha suspendido en alguna ocasión de forma temporal en los últimos años, pero nunca se ha roto y se extiende a toda Cisjordania. Además de la relación directa con las fuerzas israelíes, con las que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) comparte enemigo en la figura de Hamás, los palestinos colaboran también con la CIA en el marco de lo que denominan "lucha contra el terrorismo".

Aunque el comunicado final de la Liga rechazó la propuesta de Trump por unanimidad y su secretario general, Ahmed Aboul Gheit, declaró que "no genera estabilidad ni construye la paz, sino que siembra las semillas para otros cien años de conflicto y sufrimiento", pesos pesados del organismo internacional han primado su relación con el presidente estadounidense al apoyo a los palestinos. Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin enviaron representantes a Washington para apoyar el "día histórico", según Netanyahu, y tanto Arabia Saudí como Egipto también siguen la línea marcada por Washington.

Relación con Trump

La división árabe, sumada a la impotencia de Europa, deja a Abás solo ante un plan que "queda totalmente rechazado". "No hay lugar en la mesa de negociaciones para ninguna parte de este acuerdo", declaró el octogenario dirigente, quien confesó que "los estadounidenses me llamaron y me dijeron que Trump quería enviarme el plan para que pudiera leerlo. Me negué".

Abás recodó que su homólogo estadounidense le dijo en su última reunión que le consideraba "un hombre de paz" e inmediatamente después, "sin aviso, cierra nuestras oficinas en Washington, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, paraliza la ayuda que recibimos de Naciones Unidas y desplaza la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén". Estas medidas supusieron el final de la comunicación entre Ramala y Washington. Tras la reunión de la Liga Árabe, Abás planteará el nuevo escenario generado por el "plan del siglo" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tras un mandato marcado por el rechazo de la lucha armada para hacer frente a la ocupación, Abás no quiere pasar a la historia por "vender Jerusalén" como capital de Israel.

El plan de Trump defiende la idea de una Jerusalén como "capital eterna e indivisible" de Israel y ofrece Abu Dis como capital del futuro Estado palestino, un suburbio de la ciudad santa que los israelíes dejaron más allá del muro de separación.