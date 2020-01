Nuevos casos en Alemania y Francia agravan la crisis del coronavirus en Europa

El salto del coronavirus a Europa ha empezado a mostrar su peor cara al confirmarse en Francia un caso de extrema gravedad, que afecta a un turista chino ingresado en reanimación en un hospital de París, y registrarse en Alemania el primer contagio de humano a humano y además en un hombre que no había viajado a la zona de Wuhan, el epicentro del virus. Las autoridades sanitarias alemanas revelaron que el enfermo, de 33 años, contrajo la infección probablemente durante un curso de formación en su propia empresa, la firma de suministros para automóvil Webasto, al que asistió también una empleada de una filial china. Pero además, este caso es el origen de otros tres contagios que se conocieron este martes por la noche.

La mujer había llegado a la sede de Webasto en Starnberg (Alta Baviera) poco antes, en un vuelo desde Shanghái, según explicó en rueda de prensa el presidente de la Oficina Bávara de Salud y Seguridad Alimenticia, Andreas Zapf. Antes de viajar había recibido la visita de sus padres, que proceden de la región china de Wuhan. Zapf destacó que la técnica china retornó a Shanghái el pasado 23 de enero y que no fue hasta el viaje de regreso cuando empezó a sentirse mal. El Instituto Robert Koch de enfermedades infecciosas confirmó que el caso alemán es el primero conocido fuera de Asia de un contagio persona a persona.

El contagio se produjo "durante un intervalo en el que la mujer se encontraba libre de síntomas", reveló Zapf, quien subrayó que "hasta el momento no hemos encontrado a nadie más que muestre síntomas de haber contraído la enfermedad". El paciente alemán se encuentra "bastante bien" y está aislado en la Clínica Schwabing de Múnich, según informó la ministra de Sanidad de Baviera, Melanie Hunt. Al parecer el afectado trabajó con normalidad hasta el lunes y muestra síntomas muy leves, ya que no tiene fiebre y sus pulmones no parecen estar afectados.

No obstante, las autoridades germanas están verificando el estado de salud de 40 personas del entorno laboral y familiar del infectado. "La cifra de afectados puede aumentar", reconoció el jefe del grupo de emergencia creado en Baviera para las posibles infecciones de coronavirus, Martin Hoch. Este subrayó que se está verificando también la guardería a la que acuden los hijos del paciente alemán, aunque hasta ahora no se ha registrado ningún caso sospechoso más. "Naturalmente pensamos en los niños y sus cuidadoras", declaró Zapf.

Los responsables sanitarios tratan de averiguar con urgencia con qué personas tuvieron contacto el empleado alemán de Webasto y su colega china. "Es algo que debe resolverse ya para verificar si ha habido otros contagios", señaló Zapf.

Aislamiento normal

El jefe médico de la Clínica Schwabing, Clemens Wendtner, explicó que el enfermo no se encuentra internado en la estación especial de aislamiento de este centro sanitario sino en una planta de aislamiento normal, en una habitación con esclusa. "La estación especial no se encuentra activa y no se va a activar para este paciente", declaró Wendtner, quien sostuvo que no existe peligro alguno para otros enfermos internados en su centro. Mientras tanto, la central de la empresa Webasto ha decidido permitir a sus empleados ausentarse de sus puestos de trabajo y realizar sus labores desde casa.

El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, señaló que "el peligro para la salud de los habitantes de Alemania sigue siendo mínimo" e insistió en que las autoridades sanitarias de este país se encuentran preparadas para hacer frente a cualquier eventualidad. También destacó que el número de fallecidos en China por el nuevo coronavirus es por ahora relativamente bajo, y en comparación con ello recordó que "en Alemania mueren hasta 20.000 personas al año cuando se declara una gripe común virulenta".

Hasta el momento Europa contabiliza ya cinco casos de infectados tras el comunicado ayer por Francia, el cuarto detectado en este país pero el primero calificado como de carácter grave por las autoridades sanitarias. Se trata de un turista chino de edad avanzada, ingresado en la unidad de reanimación de un hospital de París, según indicó el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon. El hombre viene de la provincia de Hubei (centro), la más afectada por el nuevo coronavirus.