El Reino Unido no deportará automáticamente a los europeos sin asentamiento tras el periodo de transición

Los comunitarios que no se hayan acogido al programa de solicitud de asentamiento permanente en el Reino Unido de cara al 'Brexit', antes del plazo límite del 30 de junio de 2021, no serán deportados automáticamente, aclaró este viernes un portavoz del Gobierno británico.

Esa confirmación de Downing Street - residencia y despacho oficial del primer ministro, Boris Johnson - llega a raíz de las declaraciones hechas en Londres por el coordinador para el 'brexit' del Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, quien dijo que ha recibido garantías en este sentido por parte del Ejecutivo.

En virtud del programa de asentamiento, los ciudadanos de países comunitarios que residen en el Reino Unido deben solicitar el llamado "settled status" (estatus de asentado), a fin de obtener la autorización del Gobierno para seguir viviendo y trabajando aquí tras la marcha británica de la UE el próximo día 31.

Hasta la fecha, el número de solicitantes de ese formulario ha alcanzado los 2,7 millones, según los últimos datos oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

De esos, casi 2,5 millones de comunitarios han sido ya autorizados a continuar residiendo en el país después de materializarse la salida, y seis personas con historial delictivo han visto rechazadas sus peticiones.

En una entrevista concedida a la emisora británica BBC Radio 4, Verhofstadt indicó que cree que aquellos ciudadanos que no cumplan con el plazo límite para tener sus documentos en regla podrán intentar solicitar el estatus de asentado más adelante si "presentan pruebas de por qué no les resultó posible hacerlo siguiendo el proceso normal".

Respecto a este punto, aseguró que "no habrá ninguna deportación automática".

Sus declaraciones contrastan con las hechas el pasado octubre por el secretario de Estado británico de Interior, Brandon Lewis, a un periódico alemán, donde advirtió de que una vez cumplido el plazo límite, "si los comunitarios en ese momento no se han registrado y no tienen una razón adecuada para no haberlo hecho, entonces se aplicarán las reglas de inmigración".

El coordinador del 'brexit' también reveló que le habían notificado que el Ejecutivo de Londres estudia la posibilidad de que los ciudadanos de la UE que vivan en este país tras la desconexión con el bloque europeo puedan poseer un documento impreso con el que probar su estatus legal.