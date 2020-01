El nuevo sultán de Omán toma posesión tras morir su antecesor sin heredero

Haitham bin Tareq al Said tomó posesión este sábado como nuevo sultán de Omán, pocas horas después de que las autoridades anunciaran el fallecimiento del sultán Qabús bin Said, quien no dejó herederos ni designó nunca a un sucesor.

El nuevo mandatario juró su cargo a primera hora del sábado, anunció el Gobierno de Omán, de acuerdo con el "artículo 7 del ordenamiento político fundamental del Estado", según un breve comunicado en el que no detalla en qué consiste esa norma.

Una de las grandes incógnitas que rodeaban al sultán Qabús era precisamente quién le sustituiría en el trono, porque no había designado a un heredero de entre sus parientes ni existía un protocolo escrito sobre qué pasaría en caso de defunción.

Sin embargo, las autoridades omaníes han actuado rápidamente para no generar incertidumbre y han nombrado a Haitham bin Tareq, que ocupó anteriormente puestos en el Ministerio de Exteriores y tiene poco más de 60 años.

Qabús murió a los 79 años, después de sufrir una enfermedad que nunca fue desvelada, y había regresado recientemente al sultanato después de realizar un viaje a Bélgica para someterse a un chequeo médico, tal y como informó la corte el pasado diciembre.

Tras su fallecimiento el viernes por la noche, Omán anunció tres días de luto y de suspensión de los trabajos tanto en el sector público como privado, además de otro periodo de 40 días durante en el que las banderas permanecerán a media asta.

El sultán, que gobernaba desde 1970, era muy querido y hasta venerado en el pequeño país, del que se le atribuye la modernización y desarrollo en las pasadas décadas, a pesar de que no cuenta con grandes reservas de petróleo como otros vecinos del golfo Pérsico.