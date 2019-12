Hallado un menor desparecido hace dos años en el armario de un sospechoso de distribuir pornografía infantil en Alemania

Marvin K, un adolescente de 15 que llevaba desparecido más de dos años, ha sido encontrado vivo en Alemania en el armario de un sospechoso de distribuir pornografía infantil.

"Los oficiales descubrieron a un menor en el armario. Una investigación mostró que se trataba de un menor de 15 años que había estado desaparecido durante mucho tiempo", dijo la policía de Recklinghausen (Renania del Norte-Westfalia), lugar donde fue hallado el joven, según ha informado el diario 'El Mundo'.

El menor llevaba la misma ropa que cuando desapareció y no había indicios de que estuviera retenido en el apartamento en contra de su voluntad, según la CNN.

Después de la muerte del padre de Marvin K, el joven fue llevado a un albergue de protección social. El menor se despidió de sus responsables antes de irse con unos amigos el 11 de junio de 2017 y envió un último mensaje a las 11:37 horas. Después, su teléfono fue apagado y no se volvió a registrar ningún movimiento.

La madre de Marvin no reconoció casi a su hijo ya que le vio como "un hombre mayor y con mal aspecto". "Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Él dijo: 'Mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude respirar aire fresco'. Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó", contó su madre al periódico alemán 'Bild'.