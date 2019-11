El millonario Michael Bloomberg formaliza su entrada en la carrera presidencial en EE. UU.

Michael Bloomberg formalizó a última hora del jueves su candidatura a nivel federal para salvar al país de Donald Trump, "un hombre cuya mayor riqueza es su hipocresía", advirtió en 2016 en la Convención Demócrata. Ahora les toca a las bases de ese partido decidir si quieren que les salve otro multimillonario. Y a él, si le compensa poner su fortuna detrás de sus ambiciones.

Hace ocho meses decidió que no merecía la pena porque sería muy difícil ganar la nominación con más de una veintena de candidatos en la arena. Ahora que cinco debates redujeron el pelotón de cabeza a la mitad, le ha echado otro vistazo y se ha sentido reconfortado. Además, el proceso de 'impeachment' está desgastando al presidente ante la opinión pública. Con todo, su portavoz advirtió de que "todavía no ha tomado la decisión". Lo que no quita para que esté dando todos los pasos necesarios.

El domingo tomó el púlpito de una megaiglesia negra de Brooklyn para entonar el mea culpa por uno de los aspectos más problemáticos de su gestión como alcalde de Nueva York, el programa 'stop & frisk', que permitía a la Policía parar y cachear a cualquier civil en la calle con la excusa de buscar armas y contrabando. Sólo que el 90% de los 100.000 detenidos al año eran negros o hispanos. Y el 70% eran inocentes. En el proceso muchos de ellos fueron a la cárcel por llevar encima un porro, carecer de identificación o "resistirse a la autoridad". Y sus nombres pasaban a una base de datos en la que quedaban fichados.

"Con el tiempo he llegado a entender algo que me ha costado mucho admitirme a mí mismo", se disculpó el domingo. "No entendí entonces que el grueso del impacto de estas detenciones iba a recaer sobre las comunidades negras y latinas. Yo estaba enfocado en salvar vidas".

Tras los pasos de Giuliani

La disculpa no coló. El editorialista de 'The New York Times' Charles Blow, que la semana antes había publicado una columna titulada 'Nunca debes votar por Bloomberg', basada precisamente en los daños que causó aquel programa policial, agradeció la "necesaria disculpa" que "es muy difícil de aceptar". No sólo porque el fundador de la agencia de noticias financiera "no es tonto, conocía las estadísticas", sino porque hasta enero pasado defendía públicamente ese programa y negaba que la Policía eligiese a los viandantes que detenía por el color de su piel. Es más, "a los blancos se les detiene demasiado y a los negros no se les detiene lo suficiente", llegó a decir desafiante en su día, cuando empezaron las críticas.

Por su tardía entrada en la competición, Bloomberg planea saltarse los primeros Estados de Iowa y New Hampshire y centrarse en el grueso del Supermartes y otros Estados más poblados, una estrategia que no le funcionó a otro exalcalde neoyorquino, Rudy Giuliani. Tiene a su favor la capacidad de financiarse sin necesidad de donantes, ya que Forbes valora su fortuna personal en 47.000 millones de euros. Desde hace dos semanas ha invertido ya 18 millones en anuncios de Internet en cuatro Estados -Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin- y planea gastar hasta 450 antes de las elecciones.