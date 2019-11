EE. UU da un giro histórico y retira su objeción legal a los asentamientos israelíes en Cisjordania

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha comparecido este lunes para informar de un cambio histórico en el criterio de Estados Unidos sobre los asentamientos judíos en Cisjordania, que ahora ya no serán considerados una violación del Derecho Internacional.

"Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, ha apuntado. "La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es 'per se' una violación del Derecho Internacional", ha indicado.

Pompeo ha explicado que este cambio tiene su origen en la decisión de la Administración de Barack Obama de permitir la aprobación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, de diciembre de 2016, que considera estos asentamientos una "violación flagrante" del Derecho Internacional.

Netanyahu, contento

Tras conocer la decisión, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado este lunes que Estados Unidos haya corregido lo que considera un "error histórico". Netanyahu ha considerado que con ello Estados Unidos reconoce el derecho del pueblo judío a radicarse en estas tierras, indicando que, en todo caso, corresponde a la Justicia israelí establecer si son legales o ilegales, no a los tribunales internacionales, según informa la prensa local.

Aviso de la embajada

La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha emitido este lunes una alerta de viaje para los estadounidenses que pretendan visitar Cisjordania o la Franja de Gaza como precaución tras el anuncio de Washington.

"La Embajada de Estados Unidos aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en o tengan previsto viajar a Jerusalén, Cisjordania o Gaza que mantengan un alto nivel de vigilancia y adopten las medidas apropiadas para incrementar su seguridad ante la situación actual", ha indicado la delegación estadounidense.

"Los individuos y grupos contrarios al reciente anuncio del secretario de Estado podrían atacar las instalaciones oficiales estadounidenses, intereses privados estadounidenses y a ciudadanos estadounidenses", ha advertido la Embajada, recientemente trasladada de Tel Aviv a Jerusalén en otro gesto de apoyo a Israel.