Una profesora de la Universidad de Zaragoza demuestra que hubo una gran extinción hace 66 millones de años

Laia Alegret, paleontóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza, ha contribuido a demostrar por primera vez (junto con investigadores de universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania) que el impacto de un asteroide en la península mexicana de Yucatán hace 66 millones de años provocó la acidificación de los océanos, desencadenando una gran extinción en masa. Este afectó a casi el 70% de las especies del planeta, acabando con el dominio de los grandes dinosaurios en medios terrestres. En los océanos, desaparecieron los grandes reptiles como los Mosasaurios, al igual que gran parte del plancton calcáreo que vivía en las aguas superficiales. Esto se ha demostrado gracias a la primera medida del pH de las aguas superficiales.

Este estudio ha sido publicado por la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)' y demuestra que la principal causa de extinción marina fue la acidificación de las aguas debido a los gases emitidos por el impacto aunque hasta ahora se creía que fue el cese de la fotosíntesis por la oscuridad generada. La acidificación, resultante de la emisión de gases a la atmósfera, es una de las principales consecuencias del actual cambio climático, que está reduciendo el pH de los mares con gran impacto sobre flora y fauna marinas.

A pesar de las hipótesis tradicionales, Laia Alegret lideró una publicación de la revista PNAS en 2012 demostrando que las extinciones en los océanos no estaban relacionadas con el cese de la fotosíntesis y proponiendo un rápido evento de acidificación de los océanos.

El estudio permite también descartar que el impacto de asteroide provocara un aumento en la actividad volcánica.