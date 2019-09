El artista urbano TvBoy dedica un efímero grafiti a Greta Thunberg en Barcelona

Menos de 24 horas ha durado un grafiti que el reconocido artista urbano TVboy ha dedicado en Barcelona a la joven activista sueca Greta Thunberg por su destacada lucha en defensa de la salud del planeta, ya que un operario de limpieza ha acabado con esta pieza de arte, nunca más claramente efímera.

El grafitero italiano, reconocido por los murales que ha ido instalando en las calles de la capital catalana -el apasionado "beso" entre Messi y Cristiano" o el dedicado a Oscar Camps, fundador de Open Arms, entre otros- realizó la madrugada del pasado viernes una de sus obras en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

En ella confrontaba la figura de la activista sueca, rostro del movimiento medioambientalista más combativo, con la actitud indolente del presidente de EE.UU, Donald Trump.

El ya inexistente grafiti de TvBoy mostraba a Greta sosteniendo un cartel donde se leía "You are never too small to change the world" ("Nunca eres demasiado pequeño para cambiar el mundo"), mientras que, a su lado, Trump sujetaba otro con el mensaje: "You are never too big to change your mind" ("Nunca eres demasiado grande para cambiar de opinión").

La "aparición" del grafiti en el centro de Barcelona coincidía con la huelga mundial en contra de la crisis climática, con acciones y movilizaciones repartidas por todo el planeta.

Sin embargo, el mensaje no llegó a demasiados barceloneses ya que, al mediodía de este viernes, un operario había borrado concienzudamente este mural instalado, de forma paradójica, en un punto de recarga eléctrico para coches, una de las soluciones que deben ayudar a reducir la huella energética.

No obstante, aquellos que quieran ver la instalación pueden visitar la cuenta de Instagram del propio TvBoy.