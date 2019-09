Sablazo en Roma: pagan 429 euros por dos platos de espaguetis y dos botellas de agua 

Cuando uno viaja a lugares muy visitados, como es el caso de Roma, asume que deberá pagar de más por el hotel, los museos o los restaurantes. Es lo que tiene la oferta y la demanda dentro de la masificación turística. Pero lo ocurrido a dos japonesas en la capital italiana el pasado 4 de septiembre roza la estafa.

Varios medios italianos se hicieron eco de lo que pasó en el restaurante Antico Caffè di Marte, donde, al parecer, las dos turistas pagaron 429 euros por dos platos de espaguetis y dos botellas de agua, según compartieron en redes sociales.

Ni su encantadora terraza en una pequeña calle peatonal, ni su buena ubicación cerca del Castillo de Sant'Angelo parecen justificar la desorbitada cuenta, que incluye una jugosa propina de 80 euros.

Antico Caffè di Marte, cerca del Castillo de Sant'Angello en Roma

El periódico Il Messaggero, primero que se hizo eco de lo ocurrido, pidió explicaciones a los responsables del restaurante, que acumula pésimas críticas en la página de tripadvisor. "Nuestro menú está claro, basta con mirar los precios: máximo de 16 euros por espaguetis allo scoglio (con marisco como el que pidieron las japonesas)", declara Giacomo Jin. "Para pagar esa cifra, las chicas no solo encargarían los espaguetis, también el pescado, en este caso, fresco. El cliente elige en el mostrador, lo pesamos y lo cocinamos", explica.

Sobre la cuantiosa propina, Jin subraya que no es obligatoria y el cliente puede decidir si la paga o no, puede oscilar entre el 10% y el 20%. Sin embargo, las cuentas siguen sin cuadrar con esta explicación, ya que el 20% de 349 euros el 69 y no 80.

El caso de las turistas japonesas ha hecho revivir otros similares, también vividos en la capital italiana. como el de la pareja que compartió en Facebook cómo les cobraron 81,40 euros por dos hamburguesas y tres cafés, con 7,40 euros por el servicio de los camareros, en el Caffè Vaticano, un restaurante situado cerca de la ciudad papal.