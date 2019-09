Cuatro días de descontrol total en la Casa Blanca

TRUMP, COMO “EL JEFE DE LA MAFIA”

El profesor de Política de la American University Chris Edelson cree que Trump no tiene ningún tipo de estrategia frente al juicio político. "Es un mafioso, se cree que es el jefe de la mafia, es un abusón y un autoritario y cuenta con que los republicanos le apoyarán sin importar lo que pase", explica.

Prueba de ello es la conversación telefónica, filtrada a los medios de comunicación, que mantuvieron el martes el presidente y Nancy Pelosi, la demócrata de mayor rango en EEUU, antes de que ella anunciara la apertura de una investigación de juicio político.

"Oye, ¿tú crees que podríamos hacer algo con esta denuncia del denunciante? ¿Podríamos resolverlo de alguna forma?", preguntó el mandatario.

La respuesta de Pelosi fue tajante: "Sí, podrías decirle a tu gente que obedezca la ley", según los detalles de la conversación filtrados a medios.

Además, el jueves, Trump volvió a demostrar esa actitud en un encuentro privado con diplomáticos en Nueva York, donde insinúo que había que liquidar al denunciante que ha detonado la apertura de la investigación de juicio político.

Ese denunciante, un agente de la CIA, según 'The New York Times', reveló que Trump presionó a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una conversación telefónica en julio para que abriera una investigación por corrupción contra el exvicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden, en un intento por perjudicarle de cara a las elecciones de 2020.

"¿Quién le dio al informante esta información? Esto es algo parecido a un espía. ¿Sabéis lo que solíamos hacer en los viejos tiempos cuando éramos listos, cierto? ¿Con los espías y la traición, cierto?", sugirió Trump en esa reunión a puerta cerrada cuyo contenido también ha sido filtrado a la prensa.