Los demócratas ponen en marcha un 'impeachment' contra Trump

La presidenta de la Cámara Baja de EE. UU., la demócrata Nancy Pelosi, ha anunciado este martes que el Congreso iniciará un juicio político contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a Kiev para que se investigase al ex vicepresidente Joe Biden y su familia.

"Anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", apuntó Pelosi en una declaración a la prensa, después de reunirse con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Una llamada de teléfono es la responsable de poner a Trump contra las cuerdas. Fue la que hizo el 25 de julio al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, un humorista de televisión investido presidente en mayo pasado con el que tiene previsto este miércoles un encuentro en el marco de Naciones Unidas. Si se produce, será la bilateral más seguida de la 74 Asamblea General de la ONU.

Según la versión de un informante secreto que publicó la semana pasada 'The Washington Post', el mandatario estadounidense presionó al recién elegido presidente ucraniano para que investigase los negocios en ese país del hijo de su rival político Joe Biden, favorito para enfrentarse a él en las elecciones del año que viene. Ayer se supo que una semana antes había ordenado a su jefe de gabinete que retuviera la ayuda militar a Ucrania de 400 millones de dólares que había aprobado el Congreso. Su versión es que intentaba forzar al resto de los países europeos a que contribuyeran más. La llamada fue "totalmente amistosa y apropiada", asegura, como dice que demostrará la transcripción que, por fin, ha autorizado a entregar al Congreso.

Hasta ese momento había bloqueado al informante y a los legisladores que investigaban su acusación.

El propio Biden le amenazó este martes con sumarse al clamor del 'impeachment' si no cooperaba con los legisladores, pero no hizo falta. La portavoz del Congreso Nancy Pelosi no pudo aguantar más la presión. Ha entendido que el peligro ya no es perder el proceso de juicio político al presidente, que no puede ganar mientras su partido tenga minoría en el Senado, sino el desgaste que sufre ante las bases por oponerse a ello.

En cuanto a Trump, tachó de "caza de brujas" y "basura" el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja. "Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", tuiteó Trump desde Nueva York.