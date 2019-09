Josu Ternera asegura que si sale libre acudirá cuando le cite la justicia

El histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, aseguró este miércoles que acudirá a todas las convocatorias de la justicia si queda en libertad, ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París que va a decidir sobre esa cuestión.

"Me comprometo a presentarme a todas las audiencias de extradición", dijo Urrutikoetxea a las tres juezas al término de una audiencia dedicada a su demanda de liberación por las cuatro demandas en su contra de la Justicia española.

Previamente, había afirmado que en el País Vasco "la palabra es sagrada".

Sus abogados justificaron su puesta en libertad por razones jurídicas y de procedimiento, pero también por su estado de salud. Recordaron que el pasado día 2 fue operado de un cáncer de próstata, una operación que estaba programada el 16 de mayo, cuando fue arrestado precisamente en el aparcamiento del hospital de la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses.

Su letrada Laure Heinich habló de trato "degradante" y de "humillación" porque al posponerse esa operación se le tuvo que poner una sonda urinaria que le produjo infecciones repetidas: "su estado no era compatible con la detención más que si era operado".

"Josu Ternera" se encuentra encarcelado por dos demandas de extradición y dos euroórdenes dictadas en su contra por la Justicia española.

Tres juezas del Tribunal Correccional de París decidieron el pasado 19 de junio ponerlo en libertad por las dos causas que tiene abiertas en Francia por sendas condenas que recibió en rebeldía en 2010 y 2017, cuando se encontraba en la clandestinidad.

El fiscal, que solicitó su mantenimiento en prisión, replicó que "no hubo manipulación, no hubo ilegalidad" y que no se han superado los plazos razonables de detención en este tipo de procedimientos.

Antes de empezar la audiencia, la parlamentaria vasca de EH Bildu Josane Agirre, además de insistir en las "condiciones bastante lamentables" del histórico etarra en la cárcel por su estado de salud, quiso mostrarle su "apoyo político" porque "gracias a Josu Urrutikoetxea se consiguió acabar con la lucha armada de ETA".

"Él, junto con otras personas, fue fundamental, fue decisivo en el fin de la violencia del conflicto armado en Euskal Herría", dijo a la prensa Agirre, que añadió que en lugar de en la cárcel debería estar en el País Vasco "para seguir con esa labor que comenzó con el desarme".

"Eso sería un paso importante en el proceso de paz", afirmó la parlamentaria de EH Bildu.