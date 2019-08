Expertos de la ONU alertan del riesgo de desapariciones forzosas a las que se enfrentan cada vez más los migrantes

Los migrantes y refugiados emprenden viajes cada vez más precarios y largos para llegar a lugares seguros, pero la rigidez de las políticas migratorias de muchos países les ponen en riesgo de violaciones de sus derechos e incluso de desaparición forzada, han alertado expertos de la ONU.

Con motivo del Día Internacional contra las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, han hecho un llamamiento a todos los países a que busquen a las víctimas e investiguen los crímenes.

El hijo de María Elena, Heriberto, es uno de esos muchos desaparecidos. "Tenía 18 años cuando se fue, así que ya tiene 27 años. Me despedí de él cuando aún estaba en casa y desde entonces no he recibido ninguna noticia suya", explica en el comunicado de los expertos de la ONU. "Unos meses antes de su desaparición, me dijo que planeaba irse, pero yo desaprobaba sus planes porque no tenía un destino en mente. Le dije que marcharse no era una buena idea, ya que habría situaciones peligrosas en el viaje", recuerda. Su historia, han subrayado los expertos, "es una de las miles de tragedias humanas que hoy afectan a miles de familias de migrantes".

NOTICIAS RELACIONADAS Los migrantes del Open Arms esperan su reubicación en Europa

Los expertos han observado que muchas de las desapariciones se producen durante procesos de detención o deportación, por lo que "debería prohibirse la expulsión, devolución o extradición de migrantes a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de desaparición forzada". Muchas veces las desapariciones son consecuencia del tráfico o la trata de personas.

El presidente en funciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, Mohammed Ayat, ha hecho hincapié en que "la búsqueda de migrantes desaparecidos requiere procedimientos, experiencia y conocimientos específicos que satisfagan sus necesidades particulares". "El respeto de la dignidad de las víctimas debe ser un principio rector en todas las etapas de la búsqueda del migrante desaparecido", ha recalcado.

NOTICIAS RELACIONADAS Trump busca frenar la migración de familias al quitar el plazo de la detención de niños

Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, Bernad Duhaime, ha insistido en que los países deben "aumentar urgentemente la cooperación internacional, regional y bilateral, dado el carácter transnacional de la desaparición forzada, tanto en la búsqueda de los migrantes como en el enjuiciamiento de los presuntos responsables".

Así las cosas, han hecho un llamamiento a todos los estados para que los que no lo hayan hecho se adhieran a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y a que acaten la autoridad del Comité que preside Ayat sobre esta cuestión para recibir y examinar las denuncias de desapariciones forzadas.