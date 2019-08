Bolsonaro se suma a las burlas en las redes a la mujer de Macron

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha sumado en las redes sociales a los comentarios ofensivos contra la mujer de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, jaleando un comentario que comparaba a las dos primeras damas, entre las que median casi 30 años de diferencia.

El sábado, un seguidor publicó un montaje fotográfico de las dos parejas junto a la pregunta: "¿Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro". El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser por que entre sus comentarios --según 'O Globo'-- figura uno del propio presidente brasileño: "No le humilles, hombre. Kkkkkkk".

El comentario, sobre el que el Gobierno de Brasil guarda silencio, ha generado críticas en un contexto marcado precisamente por el pulso político entre Macron y Bolsonaro a cuenta de las responsabilidades de este último en los incendios que afectan a la Amazonia brasileña.

La relación entre los dos países también había provocado una controversia diplomática a principios de este mes, después de que Bolsonaro cancelase a última hora un encuentro con el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Drian, y luego apareciese en directo en Facebook cortándose el pelo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha considerado este lunes "triste" el mensaje vertido en redes contra su mujer por parte de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, y ha confiado en que "los brasileños tengan pronto un presidente a la altura" del cargo.