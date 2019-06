Trump, dispuesto a cruzar la frontera hacia Corea del Norte si se reúne con Kim

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho este sábado que si finalmente se reúne este domingo en la frontera intercoreana con el líder norcoreano, Kim Jong-un, le gustaría cruzar la zona limítrofe y entrar en Corea del Norte.

"Por supuesto, lo haría, me sentiría muy cómodo haciendo eso, no tengo ningún problema", dijo Trump al ser preguntado al respecto durante una conferencia de prensa al término de su participación en la cumbre del G20, en Osaka.

Cruzar la frontera en la zona desmilitarizada (DMZ) hacia Corea del Norte convertiría a Trump en el primer mandatario de EEUU en visitar el hermético país, lo que le permitiría presumir de un nuevo momento histórico en el proceso de distensión con Pionyang.

Unas horas antes de iniciar una visita de unas 24 horas a Corea del Sur, Trump planteó a través de un mensaje en Twitter la posibilidad de encontrarse durante "dos minutos" con el líder norcoreano en la frontera que divide ambas Coreas.

Nada más comenzar la conferencia de prensa, Trump declaró: "Creo que podría reunirme con el líder Kim".

Aseguró que el líder norcoreano le "sigue en Twitter" y su oficina ha reaccionado de forma "muy positiva" a su oferta, pero no garantizó que vaya a producirse el encuentro.

"Le he dejado saber (a Kim) que estaremos allí, y ya veremos", agregó el mandatario.

Preguntado por si, en el caso de que Kim no se presente este domingo, lo interpretaría como una mala señal, Trump respondió: "No, y por supuesto ya había pensado en eso, la gente va a decir que me ha dejado plantado". "Nos han contactado muy rápido y quieren ver si podemos hacer algo, y no estamos hablando de una reunión larga, solo un saludo rápido", indicó.

"No lo llamaremos una cumbre, lo llamaremos un apretón de manos, si ocurre. Creo que a él le gustaría hacerlo, y a mí no me importaría, porque mañana voy a estar en la DMZ", agregó.

El régimen norcoreano dijo que considera "muy interesante" la oferta de Trump, aunque subrayó que no había recibido una "propuesta oficial".

La viceministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son-hui opinó que ese encuentro "supondría otra oportunidad significativa para profundizar aún más las relaciones personales de ambos líderes y hacer avanzar las relaciones bilaterales", según una nota publicada por la agencia estatal de noticias KCNA.

De producirse un encuentro este fin de semana entre ambos líderes en la frontera, tendría lugar el domingo, puesto que Trump tiene previsto aterrizar en la base aérea de Osan (40 kilómetros al sur de Seúl) y desplazarse después a la capital surcoreana para cenar con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.