Trump dice que una guerra con Irán "no duraría mucho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que una hipotética guerra con Irán "no duraría mucho", aunque ha insistido en que aspira a no tener que llegar al extremo de la confrontación militar contra la República Islámica en la actual escalada de tensiones.

"Espero que no, pero estamos en una posición muy fuerte si algo ocurriese", ha declarado Trump, en una entrevista con Fox News en la que ha sugerido que, en cualquier caso, no sería un despliegue militar terrestre sino ataques selectivos. "Solo digo que, si algo pasase, no duraría mucho", ha añadido.

Trump reconoció la semana pasada que sopesó lanzar un ataque selectivo contra objetivos iraníes como represalia por el derribo de un dron el 20 de junio en el estrecho de Ormuz. El mandatario dijo que canceló la orden en el último momento por considerar que no habría sido proporcionado, en la medida en Washington estimaba que podrían morir 150 personas.

El mandatario, no obstante, sí ha cumplido su amenaza de aplicar una nueva ronda de sanciones contra altos cargos iraníes y el lunes señaló, entre otros, al líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei.

En Teherán, entretanto, el propio Jamenei calificó este miércoles de "engaño" la propuesta de negociaciones planteada por EE. UU. y aseguró que su nación no dará pasos para atrás, en su primera reacción después de que Washington anunciase sanciones contra él este lunes.

"El enemigo, ya que no ha logrado alcanzar sus objetivos, propone negociar y dice que la nación iraní debe progresar. Sin lugar a dudas esta nación va a progresar, pero sin ustedes, y bajo la condición de que no se acerquen", dijo Jameneí dirigiéndose directamente al Gobierno estadounidense en un discurso publicado en su web oficial.

Jameneí, que acumula el mayor poder en Irán, indicó que el principal objetivo de la propuesta de negociación de EE. UU. es "desarmar a la nación y eliminar los elementos de la autoridad iraní".

"Los estadounidenses ahora le tienen miedo a la autoridad de la nación iraní, tienen miedo a seguir adelante, por lo cual mediante negociaciones quieren quitarle a Irán el factor de autoridad para poder hacer lo que quieren con la nación", detalló Jameneí.

El líder supremo iraní indicó que si se negocia con EE. UU., en caso de aceptar lo que dice, el pueblo de Irán lo pagará y si se rechaza, continuarán con la actual propaganda y sus presiones.

"El más malvado de los gobiernos del mundo, EE. UU., que ha sido factor de guerra, de derramamiento de sangre y de saqueo a las naciones a lo largo de la historia, está acusando a la gran nación valiente y respetable de Irán", agregó Jameneí.

Trump impuso este lunes sanciones a Jameneí, así como a su oficina y a ocho comandantes de la Guardia Revolucionaria, y esta semana se ampliarán al jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.