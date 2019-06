Las herramientas de piedra más antiguas halladas apuntan a una invención repetida a lo largo de la prehistoria

Un nuevo yacimiento arqueológico descubierto por un equipo internacional y local de científicos que trabajan en Etiopía muestra que los orígenes de la producción de herramientas de piedra son anteriores a 2,58 millones de años. Anteriormente, la evidencia más antigua de la producción y uso sistemático de herramientas de piedra era de 2,58 a 2,55 millones de años.

El análisis realizado por investigadores de los yacimientos de la temprana Edad de Piedra, publicado esta semana en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', sugiere que las herramientas de piedra pueden haberse inventado muchas veces y de muchas maneras antes de convertirse en una parte esencial de la raza humana.

El yacimiento, conocido como Bokol Dora 1 o BD 1, está cerca del descubrimiento en 2013 del fósil más antiguo atribuido a nuestro género Homo descubierto en Ledi-Geraru, en la región de Afar, en el noreste de Etiopía. El fósil, un hueso de la mandíbula, data de hace unos 2,78 millones de años, unos 200.000 años antes de las herramientas de piedra en lascas más antiguas de la época.

El equipo de Ledi-Geraru ha estado trabajando durante los últimos cinco años para descubrir si existe una conexión entre los orígenes de nuestro género y los orígenes de la fabricación sistemática de herramientas de piedra.

Un importante avance en esta búsqueda se descubrió cuando el geólogo Christopher Campisano, de la Universidad Estatal de Arizona, vio herramientas afiladas de piedra que sobresalían de los sedimentos en una pendiente escarpada y erosionada.

Llevó varios años excavar a través de metros de sedimentos a mano antes de exponer una capa arqueológica de huesos de animales y cientos de pequeñas lascas de piedra que representan la evidencia más temprana de nuestros antepasados directos que fabricaban y usaron cuchillos de piedra. El sitio registra una gran cantidad de información sobre cómo y cuándo comenzaron los humanos a usar herramientas de piedra.

La preservación de los útiles proviene de que originalmente fueron enterrados cerca de una fuente de agua. "Al observar los sedimentos bajo un microscopio, pudimos ver que el yacimiento estuvo expuesto por un tiempo muy corto. Estas herramientas fueron dejadas por los humanos primitivos en el borde de una fuente de agua y luego enterradas rápidamente. El lugar permaneció así para millones de años", relata la geoarqueóloga, Vera Aldeias del Centro Interdisciplinario de Arqueología y Evolución del Comportamiento de la Universidad de Algarve, Portugal.

Kaye Reed, quien estudia la ecología del yacimiento, es directora del Proyecto de Investigación Ledi-Geraru e investigadora asociada del Instituto de Orígenes Humanos de la Universidad Estatal de Arizona junto con Campisano, señala que los animales que se encontraron junto a estas herramientas fueron similares a los que se encontraron solo a unos pocos Kilómetros de distancia con los primeros fósiles del homo.

Reed explica que "los primeros humanos que hicieron estas herramientas de piedra vivían en un hábitat totalmente diferente al que lo hizo 'Lucy", el apodo de una especie más antigua de homínido conocida como 'Australopithecus afarensis', que se descubrió en el yacimiento de Hadar, Etiopía, a unos 45 kilómetros al suroeste del nuevo sitio BD 1. "El hábitat cambió de uno con matorrales con pocos árboles y bosques ribereños hacia pastizales con pocos árboles. ¡Incluso las jirafas fósiles comían pasto!", añade.

Además de fechar una ceniza volcánica a varios metros por debajo del yacimiento, los geólogos del proyecto analizaron la huella magnética de los sedimentos. A lo largo de la historia de la Tierra, su polaridad magnética se ha invertido a intervalos que pueden identificarse. Otros sitios arqueológicos anteriores cerca de la edad de BD 1 están en sedimentos de polaridad "invertidos". El sitio BD 1 está en sedimentos de polaridad "normales". La reversión de "normal" a "invertido" ocurrió hace aproximadamente 2,58 millones de años, por lo que los geólogos comprobaron que el BD 1 era más antiguo que todos los yacimientos conocidos anteriormente.

El reciente descubrimiento de herramientas de piedra de "percusión" más antiguas en el yacimiento de Kenia conocido como Lomekwian y huesos de carnicero en Etiopía que se remonta a 3,3 millones de años, muestra la historia profunda de nuestros antepasados que fabricaron y usaron herramientas. Sin embargo, los descubrimientos recientes de herramientas hechas por chimpancés y monos han cuestionado las teorías del "mono tecnológico" en los orígenes humanos.

Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento de BD 1 se preguntaban cómo encajaría el descubrimiento de su nueva herramienta de piedra en esta imagen cada vez más compleja. Lo que descubrieron fue que estas nuevas herramientas no solo eran los artefactos más antiguos que aún se atribuían a la tecnología olduvayense, cuyo nombre originalmente proviene de hallazgos de Olduvai Gorge, en Tanzania, sino que también eran distintas de las herramientas creadas por chimpancés, monos o incluso antepasados humanos anteriores.

"Esperábamos ver algún indicio de una evolución desde el Lomekwian a estas herramientas antiguas de Oldowan. Sin embargo, cuando observamos de cerca los patrones, había muy poca conexión con lo que se sabe de los sitios arqueológicos más antiguos o con las herramientas que están haciendo los primates modernos", explica Will Archer, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y en la Universidad de Ciudad del Cabo.

Las principales diferencias parecen ser la capacidad de nuestros antepasados para cortar sistemáticamente herramientas más afiladas a partir de grandes bloques de piedra. Los chimpancés y los monos generalmente usan herramientas para actividades de percusión, para martillar y golpear alimentos tales como nueces y mariscos, lo que parece ser el caso de las herramientas de Lomekwian de hace 3,3 millones de años.

Algo cambió hace 2,6 millones de años, y nuestros antepasados se volvieron más precisos y hábiles en golpear el borde de las piedras para hacer herramientas. Los artefactos BD 1 reflejan este cambi, que parece que ocurrió aproximadamente al mismo tiempo de que los dientes de nuestros antepasados comenzaran a cambiar.

Esto se puede ver en la mandíbula Homo de Ledi-Geraru, cuando nuestros antepasados comenzaron a procesar los alimentos antes de comérselo ayudados de herramientas de piedra, lo que produjo una progresiva reducción en el tamaño de sus dientes. Nuestra tecnología y biología estaban íntimamente entrelazadas, incluso desde hace 2,6 millones de años.

La falta de conexiones claras con la tecnología anterior de herramientas de piedra sugiere que su uso de se inventó varias veces en el pasado. David Braun, arqueólogo de la Universidad George Washington y autor principal del artículo, resume: "Dado que las especies de primates en todo el mundo utilizan habitualmente martillos de piedra para buscar nuevos recursos, parece muy posible que en toda África muchos ancestros humanos diferentes hayan encontrado nuevas formas de usar herramientas de piedra para extraer recursos de su entorno. Si nuestra hipótesis es correcta, entonces esperamos encontrar algún tipo de continuidad en forma de herramienta posterior a hace 2.6 millones de años, pero no antes. Para ello necesitamos encontrar más yacimientos".

Finalmente, el estudio concluye que parece demostrado que hace 2,6 millones de años se produjo una inversión a largo plazo en el uso de herramientas como parte de la condición humana. Las investigaciones de campo continuadas en el área del proyecto Ledi-Geraru ya están produciendo más información sobre los patrones de comportamiento en nuestros primeros ancestros. Y se han encontrado nuevos yacimientos que el equipo de Ledi-Geraru comenzará a excavar este año.