Un candidato indio rompe a llorar al creer que solo tiene cinco votos cuando en su familia son nueve

India celebró hace una semana las elecciones generales. Los resultados dejaron como ganador a Narendra Modi, pero a otro de los que eran candidatos no le fue tan bien. Neetu Shutteran Wala es un político independiente de la ciudad de Jalandhar y durante una entrevista recibió una de las peores noticias para una jornada electoral. El periodista le desvela que en la región donde vota su familia solo había obtenido cinco votos. Hasta aquí todo iría bien si no fuera porque en su familia son nueve. Neetu Shutteran Wala se derrumbó en directo y no pudo evitar las lágrimas de tristeza.

Además, el candidato denunció que se habían producido irregularidades durante la votación: "Han manipulado las máquinas de votación. Todos mis vecinos juraron, en nombre de la diosa Chintpurni, que votarían por mí. Nunca volveré a competir".

La entrevista se la hicieron antes de conocer los resultados definitivos. Según comprobó 'Times of India', finalmente Shutteran obtuvo 856 votos en ese distrito electoral, un respiro para él para poder pensar que sí que recibió todos los votos de su familia, aunque sus lágrimas han dado la vuelta al mundo.