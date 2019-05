Los pasajeros de un vuelo a Gran Canaria retienen a un hombre que intentaba abrir la puerta del avión: “Os mataré a todos”

Los pasajeros de un vuelo de Ryanair de Manchester a Gran Canaria no imaginaban el susto que iban a sufrir en pleno vuelo. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo, aunque no se han conocido hasta ahora. Sin turbulencias, ni problemas técnicos, las personas que volaban a las islas atlánticas se vieron sorprendidas por un pasajero que se levantó de su asiento e intentó abrir una de las puertas de la aeronave al grito de "os voy a matar a todos". Afortunadamente, el individuo fue reducido entre varias personas y no pudo fraguar su amenaza.

Algunos medios británicos publicaron este viernes unas imágenes grabadas por un pasajero en las que puede verse a un hombre gritando en el suelo mientras es inmovilizado por otras personas. “Os voy a matar a todos”, “quemaré literalmente vuestras casas, lo juro”, puede escucharse como les amenaza en el vídeo.

Una vez en Gran Canaria, el hombre, que se había mostrado violento durante gran parte del vuelo, fue detenido por agentes de la Policía Nacional, que no han ofrecido más detalles de lo sucedido.