Netflix emitirá la historia del dramático rescate de la cueva de Tailandia

La historia sobre el dramático rescate de 12 niños y su tutor atrapados más de dos semanas en una cueva del norte de Tailandia en 2018 será emitida por Netflix, tras un acuerdo entre varias productoras anunciado este martes en Bangkok.

La empresa tailandesa 13 Tham Luang, que tiene los derechos de imagen de los rescatados, y la productora SK Global sellaron su colaboración con la empresa de entretenimiento Netflix para llevar a la pantalla la historia del rescate.

"El Gobierno informó a los niños sobre todas las opciones con las que contábamos para contar la historia, y ellos eligieron emitirla a través de Netflix", señaló en una conferencia de prensa el general Werachon Sukondhapatipak, portavoz del Comité de la Misión de la Cueva de Tham Luang.

Al acto acudieron los 13 protagonistas de la historia, algunos de los cuales con un notable crecimiento desde que emergieran de la gruta en julio de 2018.

"Contar nuestra historia es una oportunidad para agradecer a Tailandia y a todo el mundo que participó en el rescate y obró el milagro", dijo Ekkapol Chantapong, entrenador de fútbol del equipo juvenil Jabalíes Salvajes en el que entrena a los menores.

"Nos aseguraremos de que la historia es contada de manera veraz", apuntó Ekkapol, quien guió a sus pupilos hasta la cueva y jugó un papel fundamental para la supervivencia del grupo una vez quedaron atrapados.

El proyecto será dirigido por el director estadounidense Jon M. Chu ('Crazy Rich Asians') y el tailandés Nattawut Poonpiriya ('Bad Genius'), y todavía no cuenta ni con una fecha prevista ni formato definido para su emisión.

"El proyecto todavía está en una etapa temprana de creación", señaló Erika North, directora de Contenidos Originales de Netflix, sin precisar la compensación a cambio de los derechos, de cuyo monto total alrededor del 20 por ciento será cedido "como señal de gratitud" al Gobierno de Tailandia.

"Queremos que sea lo más parecido a lo que sucedió y a la vez ser respetuosos con los protagonistas", declaró Michael Hogan, presidente de la productora SK Global.

Los doce niños, que entonces tenían entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26, se adentraron en una cueva de la norteña provincia de Chiang Rai el 23 de junio de 2018 después de un entrenamiento de fútbol y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada.

Todos ellos fueron rescatados en una complicada operación de salvamento a través de las galerías parcialmente inundadas de la cueva, que se completó el 10 de julio.

Tras el rescate los chicos han sido objeto de obsequios y homenajes por parte del mundo del deporte, y del fútbol en particular, incluido el recuerdo que les dedicó la FIFA durante la última ceremonia de los premios 'The Best'.