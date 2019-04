Vi la película ‘El juicio de Núremberg’ junto a mi madre, en la vieja Telefunken, mucho antes de que Abba ganara Eurovisión en el 74. Yo tendría once o doce años y ya sabía del horror de una guerra cuyos crímenes eran juzgados en aquella película. Recuerdo que me enamoré de Maximilian Schell, que me pareció a mis once o doce años el hombre más guapo del mundo después de mi padre. Mi abuela hablaba de la otra guerra, la de aquí, la que había destruido nuestra casa y su único juego de café. De su pobre ajuar solo quedó el azucarero y la espumadera de aluminio que hoy están en mi cocina. Eran tiempos en los que los abuelos y los padres contaban. Y a los nietos y a los hijos nos gustaba escuchar. Porque escuchar era aprender a conocer nuestra historia y, por tanto, nuestra propia vida.

He escrito tres novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, lo que me permite hablar de ella con cientos de jóvenes. Constatar que desconocen lo que pasó me llena de terror. Los programas educativos se circunscriben muchas veces a la comarca, a la comunidad, apenas conocen lo que hay y hubo más allá. Muchos jóvenes no ven cine. Acaso distopías llenas de brutalidad y de amoríos de un color tan rosa que a la adolescente que fui le habrían producido vómitos. A muchos nadie les cuenta nada, ni los abuelos ni los padres, cada uno entretenido con su pantalla, olvidándose de las palabras y de lo que dicen las palabras. ¿Se darán cuenta unos y otros de que todo esto conduce a la peor de las distopías reales?

Ana Alcolea es escritora