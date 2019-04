Un niño chino va a la escuela con su amigo discapacitado en brazos desde hace 6 años

La enorme solidaridad y amistad que demuestra Xu Bingyang, un niño chino de tan solo 12 años es posible que emocione a más de uno. El pequeño carga cada día, desde hace seis años, con su amigo Zhang Ze, que padece una enfermedad, para ir a la escuela. El niño tiene una discapacidad física que le impide andar y Xu hace posible que pueda ir a la escuela y estudiar como cualquier otro infante.

Las cosas no son nada fáciles para Zhang, pero lo serían mucho menos si no fuese por su amigo, ya que ni cuenta con silla de ruedas, ni su colegio, situado en la ciudad china de Meishan, en la provincia de Sichuan, está adaptado para personas con movilidad reducida.

El pequeño padece miastenia grave, una patología conocida como la enfermedad de la muñeca de trapo y que, según refleja el diario chino Sichuan Online, le fue diagnosticada cuando solo tenía cuatro años. Esta enfermedad afecta a los músculos y provoca que Zhang pierda el control de los mismos, por lo que no puede caminar.

Según refleja el citado diario, Xu carga con su amigo "llueva o truene" y sin quejarse jamás. Aunque otros compañeros de clase también cuidan a Zhan Ze, nadie lo hace como Xu Bingyang, que le ayuda desde hace seis años sin interrupción.

Zhan asegura, asimismo, que Xu es su mejor amigo: "Todos los días me acompaña a estudiar, charlar y jugar. Le estoy muy agradecido por cuidarme todos los días".

Pero eso no es todo, Xu también le lleva hasta el baño cuando lo necesita y le traslada de clase en clase para que pueda asistir a todas. Aún así, aseguró tranquilo que no es algo difícil pera él ya que pesa casi el doble que su amigo, él, más de 40 kilos, Zhan, solo 25. “Soy más grande que él. Pensé que si no lo ayudaba, nadie más lo haría”, sentencia.