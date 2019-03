El propietario de una armería en Christchurch asegura que el autor de la masacre le compró armas por Internet

El propietario de una tienda de armas de la localidad neozelandesa de Christchurch, donde 50 personas fueron asesinadas el viernes en dos mezquitas, ha asegurado que Brenton Tarrant, principal sospechoso de la matanza, le compró armas vía online.

"He informado a la Policía de que Gun City le vendió cuatro armas y munición", ha explicado David Tipple, dueño de la tienda Gun City Limited.

"Todas las ventas de Gun City a este individuo tuvieron lugar tras una petición por correo electrónico que fue verificada por la Policía", ha afirmado.

Según ha indicado, el presunto tirador compró las cuatro armas y la munición entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. No obstante, ha garantizado que no fue en su tienda donde adquirió el fusil que habría utilizado en la masacre.

"El arma semiautomática supuestamente utilizada por el sospechoso no fue adquirida en Gun City. La tienda no le vendió un MSSA (Arma Semiautomática de Estilo Militar, según sus siglas en inglés), sólo armas de categoría A", ha aseverado Tipple en relación a la categoría que incluye la mayoría de armas de tenencia legal en Nueva Zelanda, como rifles y escopetas, pero que excluye las MSSA, pistolas y armas de uso restringido. Entre las armas de categoría A puede haber semiautomáticas siempre y cuando no excedan una capacidad de hasta siete disparos.

"No detectamos nada fuera de lo normal en relación con su licencia. Era un comprador nuevo con una licencia nueva", ha expresado tras insistir en que la Policía verificó el pedido online.

Para obtener una licencia con el fin de poseer armas de categoría A es necesario someterse a un sistema de verificación de antecedentes, así como recibir el visto bueno por parte de la Policía. Sin embargo, no hace falta licencia alguna para obtener un cargador de mayor capacidad.

NOTICIAS RELACIONADAS Nueva Zelanda cambiará la ley de armas tras el atentado

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este lunes que el Gobierno tiene previsto reunirse lo antes posible para revisar las leyes sobre la posesión de armas. "Intentaremos abordarlo lo más rápido que podamos", ha anunciado Ardern, que había informado anteriormente de todo apuntaba a que el principal sospechoso del atentado tenía una licencia y había obtenido las armas de forma legal.