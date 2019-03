Mikel Alcázar: “Con el Boeing 737, lo peor es la improvisación que se ha transmitido”

Mikel Alcázar, periodista aragonés experto en aviación y residente en Washington, expone a Heraldo.es su punto de vista sobre la crisis surgida tras el accidente de Ethiopian Airlines. “Esto igual se queda viejo al poco tiempo”, advierte. Y es cierto: a los pocos minutos de producirse esta conversación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena que los Boeing 737 Max 8 se queden en tierra, frente al criterio expresado hasta el momento por la Adminstración Federal de Aviación (FAA) estadounidense.

¿Le sorprende que dos Boeing 737 Max 8 se hayan estrellado tan seguidos?

Cuando ocurrió el accidente de Etiopía, a mí también me pareció chocante que dos aviones casi recién salidos de fábrica se accidentaran; es sorprendente. Sí que hay coincidencias entre los dos accidentes: sucedió a los pocos minutos de despegar, los aparatos se estrellaron a gran velocidad y lo hicieron con el morro hacia abajo. Pero seguimos sin saber lo que pasó; no tenemos más elementos de juicio para relacionar los dos sucesos. Y que la gente se ponga a sacar conclusiones, o que se establezcan relaciones directas cuando no sabemos nada…

La reacción internacional fue escalonada.

Que en las horas siguientes las autoridades chinas ordenaran dejarlo en tierra me llamó la atención. Es cierto que la política de seguridad china es rigurosa y seria, pese a que se pueda tener una imagen distinta. Cuando tomaron esa decisión pensé que se trataba de un asunto comercial al tratarse de Boeing. Hay que recordar que China está justo lanzando un fabricante propio, Comac, que probablemente va a tener mucho que decir en los próximos 30 o 40 años. Porque además le siguieron justamente los dos países donde se registraron los accidentes, Indonesia y Etiopía.

A partir de ahí, se han producido multitud de cancelaciones.

Se ha generado una enorme presión sobre las aerolíneas y los reguladores. Le aseguro que como pasajero no le gustaría volar en un avión que sabe que se puede estrellar. Creo que eso ha influido en que el resto lo hayan dejado en tierra, a pesar que de aún no hay evidencias de que exista una relación entre los dos accidentes. Lo peor es la improvisación que se ha transmitido; la industria en general suele reaccionar al unísono, pero en este caso no ha sido así. Es una situación poco edificante.

¿Ha habido casos en el pasado similares a este?

Hay varios modelos de avión que se han quedado en tierra con anterioridad ante la aparición de problemas. El más reciente fue el Boeing 787 hace tres años. Se trataba en este caso no de una evolución de un modelo, como el 737, sino de uno completamente nuevo, con mucha innovación y muy diferente de lo que venía haciendo Boeing. Ahí la FAA sí que actuó con rapidez: lo dejó en tierra unas semanas, hasta que solucionaron el problema.

¿Cómo ha visto el papel de aerolíneas y reguladores?

Las aerolíneas se ven presionadas: reciben peticiones de cambios de avión, son objeto de acusaciones por no hacer lo suficiente en materia de seguridad… Entiendo su criterio. Pero es cierto que quien determina cuándo este tipo de avión ha de quedarse en tierra es el regulador; que es además el que da permiso para volar. No sé bien si hay un interés económico; quiero pensar que la FAA no ve un elemento claro de riesgo; si no, tengo claro que esos aviones no despegarían. No creo que la FAA se deje guiar por intereses económicos. Me parece muy improbable.

¿Se montaría en un Boeing 737 Max 8?

Sí, me montaría. Y sería muy negativo que desde la propia industria se ponga en cuestión que volar en este avión no es seguro, salvo lógicamente si la investigación del accidente de Ethiopian Airlines encuentre motivos para hacerlo.

La situación de Boeing ahora es muy delicada.

Es una empresa cotizada, y si yo fuese un inversor no estaría nada contento, claro. El 737 es el avión que más demanda tiene y el que más rápido se fabrica. Que tu producto estrella esté así es un desastre. Boeing ha hecho bien aquí en posponer la presentación del 777x. Además, tengo entendido que ya está lista la actualización del software que pudo estar detrás del accidente de Lion Air.