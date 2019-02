Save the Children exige a la Iglesia más medidas ante las denuncias de abusos sexuales

La asociación Save the Children considera insuficientes las medidas acordadas para prevenir los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia y ha pedido "acciones directas y contundentes y políticas de salvaguarda" en los entornos eclesiásticos en los que haya presencia habitual de niños y niñas.

Así lo ha manifestado la organización en un comunicado, tras la celebración de la cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales en el Vaticano que finalizó el pasado domingo.

En este encuentro, el papa Francisco se comprometió a que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido" abusos de tipo sexual y que "nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso", aunque no citó protocolos de actuación concretos o cambios en la legislación del Vaticano.

Ante esta situación, "Save the Children" se muestra insatisfecha con las medidas tomadas a pesar de que considera que la celebración de esta cumbre ha supuesto "un avance en la actitud de la Iglesia ante esta lacra".

La ONG recuerda que durante la cumbre se pactó la inclusión de contenido educativo sobre prevención de abusos sexuales y otras formas de violencia durante los procesos de selección y formación de candidatos al sacerdocio y pide que estas medidas "se hagan extensibles" a todos aquellos "miembros de la Iglesia que vayan a trabajar con niños, niñas o adolescentes".

Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, ha asegurado que los compromisos no son suficientes si no se traducen en la elaboración de medidas específicas aplicadas de forma eficaz” y ha reiterado que "la Iglesia debe mostrar tolerancia cero frente al abuso”.