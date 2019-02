Los herederos de Michael Jackson demandan a HBO por "Leaving Neverland"

Los herederos del cantante Michael Jackson demandaron hoy a la cadena HBO por el polémico documental "Leaving Neverland" , que se emitirá el próximo 3 de marzo y que investiga las acusaciones de abusos sexuales contra el "rey del pop" , informó The Hollywood Reporter.

La familia de Jackson, que ha criticado duramente "Leaving Neverland" desde su estreno en enero en el Festival de Sundance, presentó hoy una denuncia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, para lo que utilizó un resquicio legal para atacar a HBO.

La demanda se basa en un antiguo contrato que consiguió HBO en 1992 para emitir "Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour", un documental sobre un concierto del artista durante la gira de presentación de su disco "Dangerous".

Según el relato de la acusación, este contrato incluía una cláusula por la que HBO se comprometía a no hacer ningún tipo de comentarios o prácticas de cualquier tipo que pudieran "denigrar" a Jackson o sus representantes.

Ese texto legal también incluye presuntamente una condición por la cual HBO debería notificar y consultar a los herederos "si desea emitir programación adicional sobre Jackson".

Los demandantes exigen que se dé un arbitraje confidencial entre las dos partes, donde los Jackson pedirán una indemnización que podría superar los cien millones de dólares.

"Leaving Neverland" ahonda a lo largo de casi cuatro horas en las acusaciones de abuso que rodearon a Jackson: "En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos chicos, de siete y diez años, y sus familias. Ahora ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte de Jackson", dice la sinopsis del filme en la web de Sundance.

En el pasado la familia Jackson ya había arremetido contra este documental.

"Estamos furiosos porque los medios, sin un ápice de pruebas ni una prueba física, eligieran creer la palabra de dos reconocidos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael, muchos en Neverland, y experimentaron su legendaria amabilidad y generosidad", dijeron a finales de enero en un comunicado.

Los familiares del cantante recordaron que el artista nunca fue condenado por esos casos.

"Los creadores de esta película no estaban interesados en la verdad. Nunca entrevistaron a alguien que conociera a Michael excepto a los dos perjuros y sus familias. Eso no es periodismo y no es justo, pero los medios están perpetuando estas historias", afirmaron los parientes.

Dan Reed, director del documental, reaccionó en enero a las críticas y aseguró que si algo se ha "aprendido durante este momento en la historia es que el abuso sexual es complicado y las voces de los supervivientes necesitan ser escuchadas".

Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue señalado en diferentes ocasiones por presuntamente haber abusado de menores.

En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo acusaba por el mismo delito.