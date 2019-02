Torrent avisa frente al Supremo de que no se rendirán: "Se tiene que abordar con democracia, no Código Penal"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado este martes frente al Tribunal Supremo de que no dejarán de defender su postura independentista, que ha calificado de "conflicto político" que debe ser abordado "con democracia y política" y no con el Código Penal.

"Todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar, no nos rendiremos, no vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas y mayoritarias en Cataluña", ha advertido desde Madrid, donde ha acudido en apoyo a los acusados en el juicio del Procés.

El presidente del Parlament ha dicho sentir "dolor" por ver a los acusados sentarse en el banquillo por "poner en manos de los catalanes su futuro". "Por poner urnas, un referéndum, por practicar la democracia", ha censurado.