Dimite uno de los consejeros más próximos de Macron

Ismaël Emelien, uno de los consejeros más cercanos del presidente francés, Emmanuel Macron, al que ha acompañado a lo largo de su carrera política después de haber trabajado para la campaña electoral de Nicolás Maduro en Venezuela en 2013, anunció este lunes que dejará su puesto en el Elíseo.

En un mensaje a la revista 'Le Point', Emelien, que cumplirá 32 años el mes próximo, explica que dejará ese cargo de consejero especial del jefe del Estado en marzo porque quiere dar un giro a su vida, dedicarse a proyectos personales y publicar un libro, algo que le parecía incompatible con sus responsabilidades actuales.

"Por ética personal me he obligado en tanto que consejero especial del presidente a un silencio absoluto que no es compatible con la aparición de una obra así", subraya.