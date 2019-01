Traumatizada por un error fatal

Shirell Powell, una estadounidense de 48 años, se ha visto enfrentada a dos de los momentos más trágicos y traumáticos de su vida por culpa de la negligencia de un hospital de Nueva York. Primero, tuvo que autorizar la desconexión de quien creía su hermano pequeño, por encontrarse en situación de muerte cerebral, y, solo unos días después, se enteró de que el hombre para el que dio el permiso legal para que muriese no era en realidad su familiar directo sino un moribundo con el mismo nombre y edad que su hermano. Ahora, con el apoyo de sus abogados, ha puesto una demanda contra el centro sanitario para que la indemnice por unos hechos que la han desgarrado y que, según narró con todo detalle a 'The New York Post', no la dejan dormir desde hace más de seis meses.