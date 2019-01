Dos de los principales donantes del 'brexit' creen ahora que Reino Unido seguirá en la UE

Theresa May, primera ministra británica, junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Yves Herman/Reuters

Dos de los principales donantes de la campaña en favor del 'brexit' creen ahora que el Gobierno de Reino Unido terminará renunciando a su plan de salida de la Unión Europea y el país permanecerá en el bloque comunitario, a escasos días de que la Cámara de los Comunes vote --y previsiblemente tumbe-- el Tratado de Retirada.

"Me he rendido completamente. Estoy totalmente desesperado, no creo que vaya a tener lugar el Brexit", ha declarado el millonario Peter Hargreaves, que donó a la campaña a favor de la salida de la UE unos 3,2 millones de libras (más 3,5 millones de euros).

En su opinión, los partidarios de la permanencia en el bloque comunitario "cuentan con que la gente está tan harta que simplemente dirán: 'a la mierda, nos quedamos". "El problema es que cuando algo no pasa durante tanto tiempo, te enfadas menos", ha argumentado.